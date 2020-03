Pregunta: Hola doctora! Me imagino que usted debe estar recibiendo muchas cartas sobre la situación que está pasando en el mundo con este virus. Le cuento que yo estoy con unos síntomas raros, desde que aquí se habló de quedarse en casa, estoy intranquila, me imagino cosas malas como el hecho de que me contagie, se contagie mi familia. No quiero llegar a enloquecer, pero realmente siento miedo hasta del viento que entra por la ventana.

Respuesta: Mi querida, te aseguro que lo que estás sintiendo es algo común que muchas otras personas también están experimentando. La ansiedad puede llegar a controlar nuestros pensamientos y emociones y precisamente, en momentos como este, la sobreinformación a la que estamos expuestos no ayuda para nada. Entiendo que debemos estar al tanto de lo que sucede, pero hay un detalle y es que no todo lo que escuchamos o leemos es cierto, por eso debemos aprender a ser selectivos a la hora de buscar información.

Es importante que comiences a entrenar tu mente a mantener solo pensamientos constructivos que te ayuden a paliar esta situación. Ocupa tu tiempo con actividades que te beneficien. Organizar ayuda mucho a calmarnos y controlar los niveles de ansiedad. Busca hacer cosas que nutran tu cuerpo y cerebro, por ejemplo, leer sobre cosas que te hagan sentir bien, ver algún programa que te haga reír (nada de ver cosas de miedo o que hagan referencia a lo que estamos viviendo), escuchar música, escribir, dibujar, pintar, hacer manualidades. Escoge hacer lo que puedas de acuerdo a lo que tengas en tu casa. Otra recomendación es que pruebes con ejercicios de relajación, son una excelente herramienta para mantenerte en calma. La oración también suele ser de mucha ayuda.

Quiero que entiendas que sentir miedo ante esta situación es normal, pero debes poner de tu parte para que la angustia no te agobie. Todo saldrá bien si se apegan al movimiento de prevención, por favor, permanezcan en casa, mantengan las medidas de higiene recomendadas. No reciban a personas en su casa; eviten salir si no es necesario. Y muy importante: selecciona medios de confianza para mantenerte informada y establece horarios sanos para no continuar con el círculo de pánico.