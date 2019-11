$!Quiere que haga el amor con otro para excitarse...

Pregunta: Doctora, le escribo porque quiero que me ayude: tengo una pareja de 44 años, él vive en EEUU, nos conocimos por internet y ya tenemos un año de relación. Él ha venido cinco veces. Y la tercera vez que vino tuvimos relaciones (la gran mayoría de las veces tenemos sexo por teléfono) y hay cosas que me dice que me molestan como, por ejemplo, que él quiere que yo tenga relaciones con otro hombre mientras me ve o me escucha, o quiere que otro hombre me masturbe y que yo le diga cómo me sentí y le cuente si me gustó. Yo siento que hay algo raro en él, siento que tiene demasiadas fantasías raras. A mí me gusta mucho el sexo y hago cualquier otra cosa, menos lo que él quiere. Ya se lo he dicho varias veces que no me gusta, pero él insiste. ¿Cree usted que eso sea normal? Porque tenemos planes de casarnos y tener hijos.

Respuesta: La sexualidad es bastante compleja, y todo es permitido si ambos están de acuerdo y disfrutan lo que se plantea, pero en tu caso, veo que está bastante claro que no te motivan las mismas fantasías que tu pareja.

Haces lo correcto al compartir que te sientes incómoda, y respondiéndote a la pregunta si es algo normal, te reitero que en el sexo todo es permitido si ambos lo desean y disfrutan. Así como existen hombres que se excitan pensando que una mujer esté con otra, existen otros que se excitan al ver o escuchar a su pareja teniendo relaciones con otro hombre, y eso no significa que haya algo malo con tu pareja, ni demuestra algún tipo de trauma o una homosexualidad reprimida.

Para poder hacer un diagnóstico es necesario ver a la persona y levantar un historial clínico sobre sus afectos, educación sexual, personalidad y un sinnúmero de cosas que pueden determinar si hay algo no tan sano en su deseo sexual.

Ahora, si el caso es que tu pareja únicamente se excita con las fantasías que me compartes sí te digo es un problema; las fantasías son buenas, pero cuando siempre se recurre a ellas para excitarnos entonces debemos explorar qué es lo que ocurre pues hay algo escondido que lo mueve. Te recomiendo que hables con tu pareja una vez más, establece tus límites, para que la relación no se vea afectada.