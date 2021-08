Quiero mejorar la relación con mi madre

Pregunta: Hola doctora, quisiera que me aconsejara sobre cómo hacer para mejorar la relación con mi madre, es decir, desde pequeñita le perdí la confianza porque las cosas que yo le contaba salía a hablarlas más adelante. En una ocasión le dije que no compartiera lo que yo le digo, pero ella se ofendió. A veces necesito expresarle algo, pero ya sé cómo reaccionará y eso me limita, porque ella siempre está como alterada y grita para expresar lo que quiere, lo peor es que me he dado cuenta de que esa parte también la estoy repitiendo yo, tenemos el mismo temperamento. Doctora, soy una chica tranquila, no salgo de mi casa, lo único que me porto bien, pero para mi madre eso no es suficiente, ella quiere que yo sea igual que ella y que haga lo mismo. ¿Qué me aconseja?

Respuesta: Querida, gracias por confiar en mí. Lamento la situación que vives con tú mamá, pero debo decirte que no va a cambiar mucho ese modo de tratarte, que parece haber mantenido toda la vida y probablemente se extenderá, al menos mientras vivas con ella.

Lo mejor que puedo recomendarte es que comiences a centrarte en ti misma, es decir, enfocarte en tus estudios y tu futuro independiente. Cultiva en ti los modales y la forma de trato que te gustaría tener con tu futura familia y mantén por tu mamá el reconocimiento a las cosas buenas que ha hecho por ti, dejando de preocuparte por la falta de esa confianza que se te ha hecho difícil lograr.

También, puedes acudir a terapia familiar, pues con la ayuda del experto podrás entender la forma de ser de tu madre, aprender a manejar de manera sana la relación con ella e incluso modificar conductas aprendidas que no desees repetir en etapas futuras, como por ejemplo la crianza de los hijos.