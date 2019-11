$!Quiero ver a mi amiga

Pregunta Me dirijo a usted con la finalidad de que me ayude en una situación muy lamentable. Tengo un matrimonio de 11 años con 2 hijos el cual hasta ahora era muy bonito. Pero a pesar de eso me vi en la necesidad de renovar mi amistad con una amiga de que quien me alejé porque ella no vivía aquí y me dediqué simplemente al trabajo y a la familia y me olvidé de mí. Dada la situación, a mi esposo le molesta esa amistad y me la ha prohibido. Pero a pesar de eso no he dejado de buscarla. Sus celos por mí le han llevado a faltarme el respeto verbal, física y psicológicamente. Según él en un hogar no pueden haber dos hombres. Pero yo solo comparto con mi amiga en mi casa o en la de ella. Él sobre mí lleva los más mínimos detalles de lo que hago. Hasta un pantalón corto que me pongo cuando llego del trabajo para estar en la casa.

Respuesta Te felicito por asumirte y no dejar tu amistad. Hay quienes consideran que somos propiedad de ellos y que pueden determinar lo que haremos con nuestra vida, pero eso no es ser pareja. Nadie tiene derecho a decirte que hacer o no hacer.

Tu pareja, el compañero que escoges para compartir tu vida, debe respetar tu autenticidad. Fíjate como tu misma reconoces que dejaste de cuidarte para darle prioridad a tu familia y a tu trabajo y con el tiempo sentiste la necesidad de buscar a tu amiga, cosa que debo aplaudirte. En el momento que una pareja nos coarta, nos quiere imponer o controlar nuestras acciones y/o amistades, debemos establecer límites pues eso es un acto de violencia hacia nuestra integridad.

Es posible que muchas personas te aconsejen que no te busques problemas con tu pareja por una amiga, “porque perder un hombre tan bueno por una amistad no vale la pena”. Pero te digo algo, el problema no es la amiga, es el hecho de que tu pareja te prohiba o controle tu vida.

Querida, sea feliz, luche por su autenticidad, con eso no irrespetas a tu pareja.