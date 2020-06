$!Él le reclama por un hecho de su pasado

Pregunta: Hola doctora necesito un consejo suyo, estoy desesperada. Tengo dos años y medio con mi novio y antes de estar con él pasó una situación, y es que otro chico y yo tuvimos sexo oral, pero no éramos novios, fue algo que pasó y estoy arrepentida, eso sucedió antes de estar con mi actual pareja, que sabía que había pasado algo entre ese chico y yo, pero nunca le dije qué ocurrió exactamente. Mi novio me lo había preguntado muchas veces y yo siempre le decía que no por miedo y por vergüenza, ahora se enteró y se decepcionó de mí. Dice que me ama pero que necesita tiempo para pensar y no sé qué hacer doctora. Yo estoy arrepentida de lo que pasó y no quiero terminar con mi relación. ¿Qué me aconseja? Respóndame por favor, estoy desesperada.

Respuesta: No entiendo por qué tienes que dar explicaciones de algo que pasó antes de tener esta relación. Es decir, tu pasado no forma parte de tu relación actual. Ni él ni nadie tiene derecho a juzgarte ni cuestionarte de lo que hiciste con ese otro chico.

Me parece una inmadurez de parte de tu pareja y hasta resulta agresivo que te estuviera preguntando en el noviazgo sobre tu pasado y ahora te pida tiempo, pues eso pertenece al ayer y entiendo que tú no lo has medido a él por lo que hizo o dejó de hacer en su pasado.

Querida, eres más que una acción que hiciste, pues recuerda que los seres humanos somos experiencia, es decir, en la vida te pasarán cosas de las cuales te arrepentirás. Esta es una de tantas que te ocurrirán y esa es la forma en que vamos aprendiendo y moldeándonos en la vida.

Así que, por favor, no seas tan dura contigo, pues como dijo Jesús “quien esté libre de pecado que lance la primera piedra”. Tú no tienes por qué pedirle perdón a nadie, pues no has cometido infidelidad, ¿que no le contaste? Sí, pero era parte de tu pasado y es tu derecho el no decirlo. Aprende eso, el pasado no se les cuenta a los novios, pues luego pueden usarlo en tu contra y más cuando son machitos agresores.

Espero que tu experiencia le sirva a otras chicas que se desbocan contándole a sus enamorados de cuantos novios tuvieron, que si se acostaron, que si fueron a cabañas, pensando que ganan puntos sin saber que en algún momento lo usarán en su contra. El que te quiere de verdad no necesita información de ese tipo, tampoco necesita pruebas de amor, como fotos desnudas, así que dense su valor, mujeres.