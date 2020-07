$!Se contagió con el COVID-19 y está desolada...

Pregunta: Doctora Simó, trabajo para un laboratorio y he sido detectada con el COVID-19. No presento síntomas graves, pero por alguien que salió positivo, nos hicieron la prueba a todos y salí positiva también. ¡Esta noticia ha sido la peor en mí vida! No he parado de llorar desde que vi esos resultados. Siento que necesito mucha fortaleza porque vivo sola, tengo 35 años, no tengo hijos y lo que pasa por mí mente ahora mismo es decepción y ganas de llorar. Durante la cuarentena no salí hasta que conseguí el empleo en un laboratorio hace dos meses y ya mire los resultados. ¡Estoy destrozada! me siento muy mal, y ni se cómo decirle a mí familia, pues no quiero que me juzguen, además la relación con ellos no es tan buena. No tengo en quien confiar para sentirme protegida y apoyada en esta situación de salud, porque al que tiene o ha tenido ese virus lo aíslan. ¡Ayúdeme doctora! ¿Qué puedo hacer? Estoy destrozada.

Respuesta: Con la llegada de este virus hemos visto un sinnúmero de reacciones emocionales que nos han paralizado. Estas emociones que son muy primarias en el ser humano como el miedo, en momentos como este se apropian de la razón y es lógico, pues aún se sabe muy poco del virus, ya que se sigue estudiando su forma de contagio, propagación y curación.

Relatas lo sola y desprotegida que te sientes y a pesar de los pocos síntomas que estas presentando, tienes angustia y sensación de desolación y muchas veces es inevitable pensar en la muerte ante un diagnóstico positivo, aunque sepamos que es mínima la mortalidad que presenta el COVID-19 hasta ahora en nuestro país. A todo esto, le sumamos los altos niveles de ansiedad que hemos vivido durante el confinamiento, lo que en tu caso magnificó la tensión a la hora del diagnóstico y más aún porque te ha tocado vivir este proceso sola.

Lamento leer que tu familia no es un apoyo para ti, pero estoy segura que tienes personas con las que puedes contar a través de una llamada o una vídeo llamadas pues es lo que toca en este momento no tan solo a ti, sino a todos los contagiados y sé que con eso se sienten muy rechazados, pero es parte de lo riguroso del protocolo por lo alto de su contagio.

No lo veas como mala suerte, simplemente trabajabas en un lugar con un alto porcentaje de contagio y lo sabes, eres una de las grandes heroínas que estas batallando para dar los resultados de las analíticas que se leen en los boletines, o quizás trabajabas en otras áreas, pero arriesgas tu vida cada día, así que debo felicitarte en nombre de cada dominicano.

Gracias por exponerte por nosotros, gracias por brindarnos ese servicio y arriesgar tu vida para salvar la vida de muchos. Sé que pronto volverás a tu trabajo y podrás inspirar a tantos que como tu sintieron miedo ante ese diagnóstico.