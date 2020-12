$!Se cortó la comunicación

Doctora, necesito ayuda. Yo soy casada y puedo decir que hasta hace poco consideraba que mi pareja me era fiel. Últimamente he descubierto mensajes que ha estado intercambiando con otras mujeres en sus redes sociales, aunque creo que no ha pasado a más.

Reconozco que nuestra relación ha cambiado, ya no tengo deseo por tener relaciones. No porque mi pareja no me haga sentir bien, sino porque la forma de ser de mi esposo me ha matado eso. Él es poco cariñoso, no es para nada detallista y sus acciones no son iguales al amor que me dice con palabras. Siendo honesta no siento que él este tan entregado en la relación, ni que se esfuerce por estarlo. Desde hace mucho tiempo no tenemos intimidad, ni tomamos días para nosotros. Luego de trabajar solo me saluda y se va con su laptop o celular. Realmente me siento sola y abrumada y no siento que a él le afecte tanto como a mí.

Querida, gracias por confiar en mí. Me llamó la atención que comienzas contándome de las interacciones que tiene tu esposo con otras mujeres por mensajes y terminas mencionando lo abrumada que te sientes por cosas que vienes arrastrando desde hace tiempo. Es importante que evalúes qué parte de todo lo que me compartiste estuvo presente desde el inicio de la relación y tú no lo notaste o simplemente no lo quisiste ver.

Fíjate, a veces sentimos un amor que nos lleva a idealizar a nuestra pareja y luego al momento de convivir empiezan a salir a la luz esas cosas que nos desilusionan. No es sano estar en una relación de pareja en donde no exista un equilibrio de esfuerzos; esta dinámica es desgastante y agotadora para quien vive en función de complacer al otro. Seguramente en muchas ocasiones te olvidas de ti por querer hacerle sentir bien en todo momento, y ojo, eso no está mal si es recíproco, pero por lo que leí, ese no es tu caso.

Entiendo que las responsabilidades laborales generan algo de estrés y eso puede afectar la dinámica en la relación de pareja, pero no es motivo que pueda justificar no mantener una comunicación constante. Ambos deben revisar qué tanto esto les afecta como para que les impida el disfrute de la intimidad.

Ahora bien, sobre los coqueteos de tu esposo y el uso de la tecnología, este es un tema que deben discutir juntos para aclarar y establecer límites, pues si siguen alejándose el uno del otro y dejando pasar estos episodios, llegarán a un punto en el que será difícil recuperar la confianza en la relación.

Te recomiendo dos cosas. La primera es que hables con tu pareja para saber qué siente y qué espera de la relación. Ustedes han perdido uno de los pilares fundamentales de una pareja, la comunicación, y si realmente desean mejorar, deben comprometerse y ser honestos el uno con el otro. La segunda, buscar ayuda profesional en caso de no alcanzar un punto medio para decidir qué es lo mejor para ustedes.