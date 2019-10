$!Se siente abandonada, que perdió su dignidad...

Pregunta: Doctora, siento que mi esposo no me ama, ya hace mucho que no me toca, y las pocas veces que tenemos relaciones no me besa, no hay caricias, lo hace como para salir de mi. He llegado a suplicarle que esté conmigo, que me dedique tiempo, pero me hace sentir que no soy para nada su prioridad. Como usted bien dice, siento que mi dignidad la perdí.

Respuesta: Mendigar amor nos lacera muchísimo nuestro amor propio, es como esperar que el otro aprecie lo que aún nosotros no aprendemos a valorar. Desde tiempos antiguos la mujer asumió que debía aguantar todo para ser valorada y que nuestras necesidades debían quedarse en el final de la fila y creo que has vivido en carne propia que las cosas así nunca salen bien.

Creo que es momento de replantearte la situación y sé que es una decisión muy difícil de asumir, por lo que te recomiendo buscar ayuda psicoterapéutica para que entiendas el por qué insistes en seguir donde ya no te aman o quizás, donde ya no sienten que deben luchar junto a ti. Con esto no digo que la salida es el divorcio, pues habría que escucharlo a él, y saber qué le ocurre y si está en la disposición de buscar ayuda para que puedan vivir una relación digna, donde el merecimiento sea de doble vía.

Las mujeres debemos dejar de creer que por amor debemos tolerar de todo, pues así no es que realmente el otro lo percibe, al contrario, entiende que tiene el permiso de pisotear y menospreciar nuestros esfuerzos.

Mi querida, es hora de cultivar ese amor propio y trabajar en tu seguridad, para que valoren y reconozcan en totalidad lo que eres y vales, esto se logra recibiendo ayuda de un psicólogo clínico.