$!Se siente traicionada por el hijastro...

Pregunta: Tengo 4 años de casada, siempre he vivido con mi hijastro y actualmente tiene 11 años. El niño solo va donde su madre biológica los fines de semana, es decir pasa poco tiempo con ella y en la casa nos llevamos bien como familia nosotros 3. Sucede que recientemente el niño ha pasado mucho tiempo con su madre y vino envenenado contra mí, con una actitud diferente, hasta dijo que yo lo maltrataba. Siempre lo he tratado como un hijo, pero sucede que una vez le di su pela, algo normal porque lo estoy criando, pues esto salió a la luz como si he cometido un delito y como si era algo constante. Puede ser que el niño quisiera seguir de vacaciones donde su mamá biológica porque en esa casa no hay hora de dormir, se come mucha comida chatarra, no hay control de tablet, ni de televisión y todo eso pudo influenciar. Llevo un matrimonio muy bonito que no quiero que se dañe, pero me siento traicionada por el niño; siento como cuando un esposo te ha sido infiel, no lo quiero maltratar ni tampoco quiero que esto afecte mi relación de pareja. El niño seguirá viviendo con nosotros como de costumbre, pero mis sentimientos están dolidos hacia él. ¿Cuáles acciones me aconseja seguir usted?

Respuesta: Hola mi querida, entiendo tu malestar, pero debes tener presente que es un niño de 11 años. Lo recomendable es que te sientes con él y tengas una conversación donde puedas indagar sobre lo que pasó realmente y por qué dijo que lo maltratas. Es importante que le preguntes lo que siente y que si hay algo que él quisiera negociar contigo.

Los niños pueden tener quejas de los estilos de crianza de los padres y es normal que en algún momento se sientan incómodos o molestos por el hecho de que le pongamos límites, lo cual es natural, y lo único que queda por hacer es aclararle que son solo eso: límites. Deben explicarle que él puede no estar de acuerdo, pues ese es su derecho y también darle la oportunidad de negociar algunos temas, pero dejarle claro que los límites siempre estarán presentes. Todo esto se lo dirán con amor recordando su edad.

También debes conversar con tu esposo y explicarle cómo te sentiste con toda esta situación, pues es algo en lo que se deben involucrar los dos.

Aunque no te guste lo que te voy a decir, las pelas nunca son positivas pues son maltrato físico y no se debe tomar esta acción como algo “normal” de la crianza.

El niño se quejó de ti como también se puede quejar de su papá o de su mamá biológica y no está mal. Siéntate y aclara las cosas con él: la adulta eres tú y esta situación no tiene por qué afectar tu relación si la manejan de una manera sana.