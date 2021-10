$!Separada y con un bebé

Pregunta: Hola Dra. Ana, me dirijo a usted para que dentro de sus posibilidades me ayude con una orientación sobre lo que me está sucediendo. Estoy pasando por una ruptura con una persona que fue mi pareja por más de 6 años, en el último año quedé embarazada y tengo una niña de 7 meses. Nosotros ya estábamos separados, pero en los últimos dos meses estábamos tratando de intentarlo, él había tenido otra pareja que supuestamente ya no estaban juntos, pero sí lo estaban, al darme cuenta me alejé y él decidió darle preferencia a ella. Mi pregunta sería, ¿cómo lidiar con una ruptura con un bebé de por medio y una persona que cree que no me hizo ningún daño y me trata como que nunca ha pasado ningún malestar entre nosotros?

Respuesta: Hola mi querida. Lamento leer por lo que estás pasando, siempre he expresado mi admiración a todas las mujeres que tienen que criar a sus hijos solas, pues ser madre soltera es un trabajo difícil desde mi punto de vista y más cuando te pasas los meses de gestación sufriendo por cosas que te hace la pareja.

Lo primero es que no quiero que te enfrasques es compararte y repetirte que la eligió a ella, porque eso solo te lleva a lacerar más tu autoestima. Entiendo que estás pasando por un proceso difícil y más cuando seguramente esperas que la persona que te ha traicionado, te demuestre arrepentimiento.

Es importante que entiendas que hay muchas cosas que no puedes controlar, como lo que diga decida o haga, ahora tus prioridades deben comenzar a ser otras, como el estar estable por ti y tu bebé.

No permitas que la poca empatía que él tiene dañe tu mundo, no le des ese poder, claro, comprendo que te cuestiones el porqué de la traición, pero créeme que quedarte estancada queriendo entender no ayuda.

El siguió su vida y tú debes hacer lo mismo, a tu velocidad, tratando de solo hablar con él las cosas del bebé, sin darle la oportunidad de buscar engancharte de nuevo. Es importante que te mantengas firme pues creemos que el otro puede cambiar si comienza a querer buscar intimidad con uno, pero eso no es para nada garantía de cambio.

No puedo imaginarme la tristeza profunda que estás pasando, pero apóyate en tu familia, busca de tus amigos (que no te hablen de él) y si entiendes que es mucho para ti, busca ayuda de un psicoterapeuta.