$!Siempre hay un amigo de él en casa

Pregunta: Hola Dra. Simó, quiero contarle mi caso, mi esposo y yo llevamos ya 7 años de relación, pero pasa algo muy extraño con lo que he tenido que convivir y aguantar todo este tiempo que llevo con él y es que no le gusta vivir solo conmigo. Siempre le ha gustado que vivan amigos de él en nuestra casa, hubo un tiempo en los primeros años que llegaron a vivir tres hombres en la casa con nosotros, luego de como 3 años, vivía un primo, luego un amigo y luego otro amigo, siempre le he reclamado que no me siento cómoda que me gusta tener mi privacidad, que hagamos cosas en pareja y no, él se enoja desde que le reclamo y le da prioridad a su amigo. Nunca salimos solos siempre anda un señor amigo de él con nosotros a todos lados que vamos y viviendo con nosotros, tengo siempre que cocinar para los tres hacer todos los tres como si fuéramos una relación de tres. Ya no aguanto más el tiene la excusa de que él es artista... me siento muy mal y he tratado de decírselo miles de veces, pero nada funciona.

Respuesta: Hola mi querida, me comentas que has tenido que convivir con esto desde el inicio del matrimonio, es decir, que es una dinámica continua y repetitiva. Pienso que ha sido un error el tema del aguante, pues ya estás agotada y expresas que no te encuentras bien y que no sabes de que formas más explicárselo, pero creo que él al decirte que es “artista” te está poniendo clara su posición, lo que me da a entender que la que no está clara eres tú.

Sé que cuesta mucho entender que quizás no somos prioridad para el otro o por lo menos no lo percibimos así de la manera en que lo merecemos, pero es momento de que hagas una evaluación sobre lo que ha sido tu vida, de este caminar en cuanto al matrimonio compartido, y si realmente es así como quieres seguir viviendo.

Realmente no creo que él vea el matrimonio como lo ves tú, y no es justo que quieras seguir desgastándote buscando hacerle entender que esto es de dos, mereces que te prioricen, que quieran darte tu espacio, tu lugar, tus momentos. Pero es tu decisión, es tu elección. Es muy probable que en este proceso que iniciarás, necesites la ayuda de un experto en pareja que te acompañe y te ayude a manejar la situación de la manera más sana.