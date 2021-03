“Siento que ni yo misma me soporto”

Hola, Dra. Simó. Desde el comienzo de la pandemia me siento que habito en otro cuerpo, y sé que le sonará como algo de locos, pero así es como me siento. Hay días que ni yo misma me soporto. Soy una mujer de 37 años y siento que ya esto se me salió de control. Antes creo que lo manejaba mejor o pienso que así era, pero ya de verdad estoy mal. Tengo un matrimonio más o menos bueno, dos hijos súper tranquilos, trabajo estable... es decir, estoy, dentro de lo que se dice, bien, pero por dentro, no me sé ni siquiera explicar. No duermo bien, hay días que como hasta sin hambre y digo que cada lunes me pondré a dieta. Yo estoy en teletrabajo y de verdad que quisiera que ya las cosas volvieran a la normalidad, pero unos días después, no me imagino en la oficina. Me acostumbré a mi casa, a no querer salir. Me paso el día desarreglada y sin ánimos de moverme, aunque me obligo. Tengo poco deseo sexual, trabajo mucho... diría que más que antes, y vivo cansada. Les grito a los niños, y me la paso deseando que llegue el fin de semana para descansar, pero llega el sábado y no hago nada para mí. Dígame que no me estoy vlviendo loca. Ayúdeme a entenderme.

¡Hola mi querida! Creo que lo que estás viviendo le está sucediendo a muchas mujeres hoy en día, que han asumido desde casa la covidianidad con tal seriedad que olvidan vivir.

Me comentas que dejaste de dormir, lo cual es básico para tener equilibrio y bienestar en la vida, y desde ahí debemos partir para que entiendas que debes priorizar esto, ya que sin descanso es imposible tener una buena productividad en el día.

Ahora bien, lo que he podido ver en estos meses durante mi práctica clínica, y lo que he leído en este tiempo, es que las mujeres nos estamos cargando cada día más en la búsqueda de muchas aprobaciones, y es aquí donde nos perdemos.

Pero lo importante ahora es que te has dado cuenta que no estás bien, que necesitas ayuda y este es el primer paso de todo un proceso de sanación. Pienso que debes aprender a priorizar y poner límites, pues sin darte cuenta, te envuelves en labores y roles del día a día, y puedes caer en un desgaste del cual te será más complicado salir.

Así que debes ponerte reglas, y agendar tus actividades, pero debes, también, buscar ayuda psicoterapéutica para tu higiene del sueño, y evaluar si estás viviendo ansiedad.