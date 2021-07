$!Su esposo chatea con otras mujeres

Pregunta: Hola doctora, estoy en una situación muy difícil y quiero contarle. Resulta que he descubierto que mi esposo tiene un chat con varias mujeres, lo sé porque le he descubierto varias conversaciones y él me dice que eso no es nada, que es un coro y punto. Tampoco me dedica tiempo, no sale conmigo, no me pregunta cómo me siento, cuando discutimos me dice que me vaya de la casa, tenemos dos niños y soy muy joven, no sé cómo manejar esto, para colmo me compara con otras mujeres para hacerme sentir mal y ya siento que estoy cayendo en una depresión. Ayúdeme, necesito su consejo quiero salvar la relación.

Respuesta: Hola mi querida, lo primero que debes hacer es darle prioridad a tu estado anímico, porque si no te encuentras bien no podrás tomar las mejores decisiones, por lo que en este momento es importante que busques ayuda para ti, no para la relación.

No quiere decir que el conflicto de pareja no sea importante de resolver, sino que sin tu estabilidad emocional no podrás avanzar y dar respuesta a temas muy necesarios como definir lo que es mejor para los hijos, saber cómo se puede manejar la situación de la manera más sana para la familia y otros que debes plantearte para poder solucionar el problema.

En este momento es importante que te sientas bien contigo misma, que logres estar en paz con lo que sientes por ti y por los demás, pensar en lo que realmente quieres y mereces, y a partir de allí enfocarte en lo básico que es lograr el bienestar compartido y equitativo.

El siguiente paso será buscar ayuda para ustedes como pareja y para la familia si es necesario, pues muchas veces en la desesperación por salvar la relación, no nos damos cuenta de que ya hemos tocado fondo y lo que nos queda entre manos es solo un gran desgaste y de esta manera mi querida, no vale la pena luchar por un amor.