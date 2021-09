$!Su esposo tiene cáncer

Pregunta: Hola doctora Simó. Tengo 14 años con mi esposo y es una relación un poco complicada. En estos momentos estamos atravesando por una enfermedad, él tiene cáncer (mielomas múltiples). Es joven, antes era muy fiestero (con sus amigos) y yo salía con mis amigas o una hermana y a él no le importaba. Estuvimos a punto de separarnos cuando yo conocí a otra persona. Pero ahora al estar enfermo, yo tengo todos los compromisos (casa, hija, medicamentos, alimentación, gastos generales de la casa) y tengo que trabajar fuerte para poder suplir. Entendía que el cáncer que él tiene no era mortal y tenía la idea que este mal momento pasaría pronto. Estuve leyendo en páginas de internet e investigué que a los 3 o 5 años una persona que padezca esta enfermedad puede morir. Me ha dejado mal esta información, sé que debo hablar con su médico. El problema es que cuando salgo, aunque sea a visitar a mi madre, él se molesta. También si salgo con mis compañeros de trabajo o con mi hermana, yo trato de comprenderlo, pero no sé si estoy haciendo bien. Él esta gracias a Dios, en lo que cabe, bien, con sus molestias. Le propongo que me acompañe, pero tampoco quiere. No sé ni qué hacer.

Respuesta: Hola. Realmente es una difícil situación por la que estás atravesando, y aunque por ahora te cuesta ver una solución que no le ocasione más malestar a tu esposo, o te afecte a ti. Es importante que consideres que a veces hay que tomar decisiones con las que quizás algunas personas no estarán de acuerdo porque les causa enojo, tristeza o ansiedad.

Sin embargo es necesario asumirlo porque si no lo haces solo retardarías un proceso que tiene que darse en el tiempo pautado. Hay cosas que no pueden esperar, como es todo lo concerniente a diligencias que ameriten la realización de los análisis y el tratamiento de él, asimismo, todo lo que se refiere a los asuntos de la casa y lo que tiene que ver con tu trabajo.

Además, tú misma necesitas relajarte, para poder liberar todo ese estrés que te ha causado la enfermedad de tu esposo y los problemas de pareja que ya tenían antes de que se le diera ese diagnóstico, que efectivamente tiene la gravedad que señalas y que tendrías que conversar con su médico tratante para saber cuáles son las expectativas que se tienen con respecto a su cuadro clínico y las complicaciones que se derivan de este.

En lo que se refiere al cáncer en general, independientemente del tipo que sea, los pacientes tienden a deprimirse y muchas veces la irritabilidad, el enojo constante con ataques explosivos de ira, se hacen presentes en cualquier momento. Es algo con lo que les cuesta lidiar a los familiares o cuidadores del paciente por lo que se aconseja el apoyo psicológico, tanto para el paciente como para su grupo familiar.

En cuanto a que te quedes en casa para evitar que él se moleste y discuta por eso, no te sirve de nada y es algo que no se puede negociar: tendrás que ser firme en ese aspecto, y sería aconsejable que recibas el apoyo de su familia o de otras personas que te hagan el trabajo más fácil. Con respecto a una nueva relación en tu vida, tendrías que evaluar los pros y los contras de iniciarla ahora en que te sientes tan comprometida con tu esposo.