$!Su gordura está matando el amor

Pregunta: Tengo una situación que de verdad me produce muchísima vergüenza contarle, pues pienso que soy mala por eso.

Amo a mi esposo, pero en los últimos años su aumento de peso lo ha llevado a tener un olor que de verdad no lo soporto y aunque esté recién bañadito en el momento en que estamos en el acto, le sale ese olor que para mí es un mata pasión.

Le he comentado cómo me siento, le he dicho que me gustaría que bajara de peso pues antes no era así, y me dice que sí; dura unos días en “dieta” y de nuevo a la carga, comer y comer y también con el tema de las posiciones y ha dejado de ser atractivo para mí.

Yo no espero que tenga cuadritos, pero su abdomen no le permite ni amarrarse los zapatos. Si bailamos, se cansa de una vez y en ocasiones su pene en medio del acto pierde la dureza.

Doctora yo soy una mujer que le gusta el sexo y no me interesa estar con más nadie, pero no sé qué hacer.

Respuesta: Entiendo que la confianza es vital en toda relación, como a la vez saber poner límites ante situaciones que nos puedan lacerar el amor propio o quebrantar el deseo de intimar con la pareja.

Ya es hora de abrirte con tu pareja y dejarle saber lo que sientes. Considera ese momento como el que inicia el proceso de cambio; si él toma en cuenta tu sentir, y realmente quiere un cambio para sí mismo y la relación, entonces pueden trabajar juntos para mejorar su situación.

También es recomendable que visite un psicólogo, porque en muchas ocasiones la obesidad es el resultado de altos niveles de ansiedad mal manejados; y como consecuencia del sobrepeso tenemos las implicaciones no tan solo de disfunción sexual, sino de otros órganos importantes que van afectando su bienestar físico y mental eventualmente.

Es importante que tengas claro que él debe quererse más que lo que lo quieres tú, y debe hacerse responsable de lograr alcanzar el cambio que se busca. Si luego de aclarar con él tus sentimientos, están en la misma página, entonces es hora de crear un compromiso para mejorar.

Puedes servirle de impulso para buscar la ayuda necesaria; pero no olvides que también es necesario contar con su disposición y voluntad.