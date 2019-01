$!Su pareja lo explota y controla

Pregunta: Hola querida doctora Simó, soy su seguidor desde hace tiempo y quiero su consejo en algo que me afecta. Soy un joven de 28 años y tengo una relación de unión libre desde hace 3 años, no nos hemos casado porque mi pareja es otro hombre y en el país no es aprobado este matrimonio. Él es mayor que yo, tiene 36 años. Desde hace unos meses me he sentido muy mal, utilizado, engañado y hasta maltratado. Él es una buena persona, pero no le gusta trabajar, no dura ni 3 meses en un trabajo porque dice que no es lo que merece, pero durante todo este tiempo he tenido que correr con los gastos de la casa y eso me lleva muy forzado. Hace unos meses aún con decir que no tenía dinero, se fue de viaje fuera del país y todavía estoy pagando parte de la deuda producto de ese viaje, desde que se fue las cosas empeoraron, estando fuera del país no quería que saliera con mis amigos y siempre ha tenido unos celos enfermizos, los cuales han ido empeorando al punto de estar revisando mi teléfono todo el tiempo sin mi permiso. Siento que estoy desgastado, lo amo, pero no puedo estar así. No tengo ahorros, mis amigos se han alejado, y ya casi ni salgo de casa. Tengo miedo de hablar de esto con mi familia porque no saben que soy gay y tengo miedo de que me rechacen. La casa donde vivimos es de él y no sé qué hacer o a donde ir. Ayúdeme por favor.

Respuesta: Ante todo, gracias por confiar en mí y contarme lo que te está ocurriendo. En las relaciones podemos encontrar que existen momentos donde las cosas no marchan también como esperamos; esto solo quiere decir que las crisis y malos entendidos forman parte de la dinámica de pareja.

Sin embargo, cuando existe una sensación de desconsideración en el actuar del otro y aparece el mal sabor del abuso por el excesivo control que quiere implantar, es evidente que las cosas no están bien. Y esto no tiene que ver con tu orientación sexual, tiene que ver con la forma en que cada uno está aportando a la relación; una relación en la que veo eres víctima de violencia.

Es algo muy común que a pesar de lo que experimentamos en la dinámica de pareja, siempre mantenemos la esperanza de que las cosas cambien para mejor, y con el tiempo aceptamos lo ‘no tan bueno’ como parte de la cotidianidad. Pero tengo que decirte que esto solo deriva en un fuerte agotamiento que afecta nuestro estado físico y mental. Entiendo que en este momento de tu vida estés confundido, sin saber qué decisión tomar; recurrir a una red de apoyo es una opción básica y válida; y tu principal red de apoyo es tu familia.

Expresas que sientes temor de compartir con ellos lo que te afecta por el riesgo a ser rechazado. En mi opinión, no debes permitir que el miedo a ser juzgado te impida compartir con tus seres querido algo que te cause daño, recuerda que siempre serás su hijo, o hermano, o tío. Es poco probable que tu familia no tenga conocimiento de tu orientación sexual, pero igualmente te recomiendo que seas honesto, afronta junto a ellos tu realidad para que así puedas liberarte de las cosas que te impiden fomentar la seguridad en ti.

Creo que te haría bien buscar ayuda psicoterapéutica, un profesional puede orientarte a superar este proceso con el acompañamiento adecuado.