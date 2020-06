$!Sufre de ansiedad y no sabe qué hacer

Pregunta: Dra. Ana, yo sufro de ansiedad y he empezado a tomar Citalopram que es lo que me recetó mi doctora. Tengo dificultad para respirar, mareos, náusea, me da una combinación de diarrea y estreñimiento y a veces tengo temblores también. Es muy difícil tener que vivir con eso todos los días. Empecé a trabajar en una oficina de abogados, realmente, aunque yo quería trabajar no me sentía listo todavía. Me causa demasiada ansiedad tener que trabajar con otras personas y también el miedo de equivocarme. Yo cogí el trabajo para no sentirme mal conmigo mismo, pero sé que no es bueno para mí. Los días que trabajo prácticamente no hago ninguna comida, porque la ansiedad me quita el apetito, aún los días que no trabajo son difíciles para mí. Por ahora tengo un horario que es de 5 días a la semana, ¿usted cree que sería una buena idea hablar con mi jefa para trabajar menos días y si no se puede dejar el trabajo? Porque yo siento que es demasiado para mí, pero al mismo tiempo si dejo el trabajo me voy a sentir como que no sirvo para nada.

Respuesta: Hola, muchas gracias por escribirme y confiar en mí. Realmente si dejas de trabajar volverías al punto de inicio es decir al punto cero y la ansiedad no mejoraría sino todo contrario, claro, estando en casa la mantendrías en cierta forma bajo un control (zona de confort) pero la realidad es que eso no será para siempre.

Es verdad que el medicamento puede ayudarte en cierto modo a controlarlo, pero si te fijas lo síntomas continúan allí por lo que es necesario trabajar con un psicoterapeuta las causas de tu ansiedad y la fobia social, que por lo que me estás describiendo creo que está latente en tu persona.

Lo más saludable es asistir donde un psicoterapeuta conjuntamente con las visitas psiquiátricas, pero no abandonar el trabajo hasta que no seas evaluado por ambos profesionales y que ellos determinen si es necesario o no el retiro, ya que solo conozco de ti lo que me has escrito y sería bueno indagar tu historia.

Realmente a los ansiosos no le hace bien el ocio para su recuperación. Ahora bien, para que no mal interpretes mi recomendación de la ayuda psicoterapéutica, te explico qué es porque el medicamento solo no es suficiente para desaparecer los síntomas que te causan la ansiedad, ya que es pertinente descubrir la raíz de la problemática que te lleva a esta situación. Asimismo, obtendrás las herramientas necesarias para poder tener una mejor calidad de vida, donde puedas sentir calma en tus pensamientos y un mejor desempeño corporal.

Sé que la situación del país no ayuda en estos momentos, pero debes pensar que mereces una mejor calidad de vida y que es posible tener una buena salud mental, pero también debes tener claro que es tu responsabilidad lograrlo.