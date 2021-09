Temor de padre primerizo

Hola Dra. Ana, le escribo porque me gustaría su orientación y ayuda, estoy pasando por un proceso muy difícil. Tengo tres meses de parida y una situación difícil con mi esposo, pues desde el día que le dije que estábamos esperando un bebé que él deseaba porque no tenía hijos, nunca más ha vuelto a tocarme ni me ha demostrado afecto, le pido una explicación y solo me dice que todo está bien y que esté tranquila, ¡pero en verdad es difícil para mí porque soy humana! Por favor necesito ayuda con él y con mi matrimonio porque siento que estamos a punto del abismo.

Hola mi querida, te cuento que muchas veces sucede que algunos hombres que aún no han sido padres como es el caso de tu esposo, experimentan con el primer bebé una especie de temor ante la incertidumbre de lo que pueda representar esa responsabilidad y entre las reacciones que pueden tener está la indiferencia, la irritabilidad y ni ellos mismos saben el por qué se sienten de esa manera.

También, hay padres primerizos que no se sienten a gusto teniendo intimidad con su pareja, bien sea por los cambios físicos propios del embarazo o por miedo a hacer algún movimiento brusco que le pueda afectar al bebé, por creencias equivocadas acerca de este proceso, y esto puede extenderse hasta el periodo de la lactancia, como te ha ocurrido a ti.

Pienso que antes de sacar una conclusión acerca de lo que le pasa a tu esposo, sería bueno que le expreses abiertamente todo ese malestar que sientes y que además le comentes que para ti no ha sido suficiente esa respuesta que te ha dado al decirte que te quedes tranquila, pues lo has notado distinto y no era a lo que estabas acostumbrada.

Un nuevo integrante modifica por completo la dinámica de pareja y deben pasar por un proceso de adaptación donde será importante la comunicación, la comprensión y el respeto mutuo pues el bebé necesitará la atención total de ambos y ustedes serán los responsables de retomar poco a poco ese espacio de intimidad tan necesario en la relación de pareja.