Saludos doctora, necesito orientación de su parte, tengo una relación y mis padres no están de acuerdo por ciertas razones como la edad, pues yo le llevo dos años, también porque sienten que él es muy inmaduro, pero en realidad ninguno de mis padres lo conoce o sea no han compartido con él ni hablado más que solo saludos, mi papá especialmente está cerrado por el hecho de que es extranjero y piensa que sus costumbres son muy diferentes. Yo realmente estoy muy enamorada de él y nuestra relación ha ido muy bien, hemos tenido discusiones normales, pero no ha habido ningún problema sin resolver hasta ahora y ambos hemos mejorado y aprendido uno del otro. Yo pienso que él merece un tiempo y una oportunidad, podemos ir mejorando juntos porque en verdad aún somos muy jóvenes. Pero me preocupa la opinión de mis padres y de verdad quisiera que entiendan mi parte. ¿Que usted me recomienda?

Hola mi querida, entiendo tu preocupación pues la opinión de nuestros seres queridos y en especial de nuestros padres tiene un gran peso en cada uno de los pasos que damos en la vida, aunque ellos no siempre van a estar de acuerdo con nuestras decisiones.

Muchas veces los padres creen saber más que los propios hijos sobre lo que les conviene y eso es parte de ser papás, siempre actuarán y opinarán en función de lo que consideran es lo más correcto, aunque en ocasiones no resulte así.

Es muy importante escuchar y tener en cuenta los consejos que puedan darte sobre las situaciones que se te puedan presentar porque ellos tienen la capcidad de ver o adelantarse a las cosas que los hijos no ven o ignoran, muchas veces por inexperiencia y es entonces cuando ellos actúan como guías y te encaminan a tomar lo que consideran son las mejores decisiones, pero a pesar de todo esto debes saber que siempre tienen la razón.

Por lo que me cuentas la relación con tu novio ha ido evolucionando y madurado y eso es muy saludable. Mi recomendación es que te sientes a conversar con tus padres, diles todo eso que me has escrito, pídeles una oportunidad para que lo conozcan, diles que estas enamorada. Esa conversación les hará ver cuánto has crecido.

Deseo y espero que puedan entenderte, pero si aún no lo logras, invítalos a asistir a terapia familiar contigo, así obtendrán herramienta para que todo pueda fluir de manera sana. ¡Ánimo y buena suerte!