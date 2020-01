$!Tiene problemas de sueño

Pregunta. Hace unos años estoy presentando problemas con mi tiempo de sueño, lo que me ha llevado a tener cansancio en horas de trabajo, muchos deseos de dormir después de comida y lo peor es que mi pareja dice que me nota decaído. Yo me he revisado y lo único que puedo decirle que no es normal en mi vida es el sueño, el cual se vio afectado hace unos años que tenía que cuidar a mi mamá donde nos turnábamos mi hermano, mi padre y yo, eso me llevo a dormir poco en las noches que me tocaba, pues tenía que estar pendiente de ella. Mi madre falleció y me siento muy tranquilo, pues sé que se fue en paz y rodeada de amor.

Respuesta. Muchos han sido los estudios donde se realza la importancia de una buena higiene del sueño o como también le llamamos de un sueño reparador, en el cual la persona sienta que descansa.

Algunos autores hablan de la necesidad de que sean 8 horas, mientras otros dicen que dependerá de cada persona y que lo importante es que el sueño sea profundo y se logre el descanso esperado.

Existen muchas técnicas fáciles que puedes ejecutar en casa para crear de nuevo el hábito correcto del sueño:

Tratar de irte a la cama a la misma hora.

No ingieras alcohol.

Has ejercicio temprano en la mañana.

No veas televisión en la cama.

Antes de dormir realiza actividades que te produzcan relajación.

No cenes pesado.

Procura que la habitación sea un lugar fresco, ventilado y con poca iluminación.

Trata de realizar estas actividades que te recomiendo de forma rutinaria para que puedas crear de nuevo el hábito del sueño.