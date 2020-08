Tiene una pareja joven que le gusta, pero no logra el orgasmo

Pregunta: Hola Dra. Simó, después de mucho pensarlo, me decidí a escribirle con el fin de solicitar su apoyo y recomendación en mi caso. Inicié una relación desde hace 6 meses con un hombre que me fascina, me gusta mucho su físico y algunos aspectos de su personalidad, pero desde que estoy con él no he podido conseguir un orgasmo, situación que me ha traído múltiples problemas en la relación. Él es un hombre 13 años más joven que yo. Antes de estar con él, estuve casada 12 años, mi relación íntima con mi ex nunca fue la mejor, ya que él siempre sufrió de impotencia sexual, sin embargo, en la mayoría de los casos que había sexo, yo lograba el clímax. Ahora bien, no logro descubrir qué es lo que me puede estar pasando con este chico, que me encanta, pero no logro conseguir un orgasmo, no obstante, disfruto hacer el amor con él. Cabe destacar, que me masturbo todos los días y de este modo alcanzo los orgasmos de manera rápida, siempre trato de visualizar al chico con el que estoy y que quiero. Sé que de esta forma es muy complicado un diagnóstico asertivo, pero espero pueda darme alguna recomendación.

Respuesta: ¡Hola querida! Lo primero que deseo que hagas es dejar de cuestionarte sobre el por qué no puedes tener un orgasmo con este hombre que te gusta tanto, pues la presión no es buena consejera, así como tampoco lo es la masturbación diaria, ya que al tener tu orgasmo se corrobora que no tienes ningún tipo de problema y, además, no es recomendable compararlo con tu antigua relación pues eso te lleva a sentirte peor.

Pues te cuento que lo que te ocurre se llama Anorgasmia Secundaria y es parte de la clasificación de la Anorgasmia, donde la mujer pierde el orgasmo después de haberlo alcanzado y puede ser causado por bloqueos o códigos ya pautados en su estilo de vida, tratable por un sexólogo.

Te recomiendo asistir a terapia sexual, pues el especialista te ayudará a desbloquear esos códigos, y de esta manera podrás disfrutar a plenitud la sexualidad con tu pareja actual.