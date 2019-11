$!Un ataque de ansiedad

Pregunta. Doctora, le escribo porque desde hace unos meses he estado saliendo con un chico que se ha ganado mi cariño. Pasa que tengo dos días notándolo muy extraño, pero me comenta que está pasando por una ansiedad muy fuerte que no lo deja ni pensar y que nunca se había sentido así. Mi pregunta es: ¿a una persona le puede dar ese nivel de ansiedad de un momento a otro? ¿Qué podría hacer yo para ayudarlo, además de recomendarle un psicólogo o terapeuta? Quiero saber si una manera en la que puedo ayudarle es dándole mi apoyo o darle espacio y dejarlo tranquilo.

Respuesta. Hola querida, lamentablemente sí. Una persona puede tener episodios fuertes de ansiedad donde se sienta acorralada y/o sofocada. Algo que veo bueno de su parte es que te lo está expresando, lo que demuestra el nivel de confianza que te tiene.

Haces lo correcto al recomendarle buscar ayuda de un psicólogo, pero también te aconsejo que no lo agobies con preguntas o con sugerencias de cosas que quizás leíste en internet, pues cuando alguien está ansioso lo que menos quiere es que le estén diciendo qué hacer. Es una sensación de impotencia muy fuerte la que se siente al tener esa sintomatología que le afecta tanto de forma física como mental.

Puedes decirle que estás ahí para ayudarlo en lo que puedas, ya sea para hablar o hacer lo que necesite, pero debes darle su espacio. Esto no quiere decir que dejes de preocuparte por su bienestar. Las personas que sufren de ansiedad buscan sentir la sensación de libertad y a la vez de que son acogidos por aquellos que aman.