$!﻿Un hielo en la cama

Hola Dra. Simó me alegra tanto saber que tengo esta vía para comunicarme con usted ya que me siento agobiada con una situación con mi esposo. Tenemos 12 años juntos, le podría asegurar que es el hombre perfecto que quisiera cualquier mujer, pero la situación se encuentra al momento de tener relaciones sexuales y sé que he esperado demasiado para enfrentar esta situación, pero realmente pensé que con el tiempo se resolvería. Él es un hombre activo y sé que le gusto mucho, pero en el acto sexual no dura casi nada, con decirle que hay días que ni siquiera da el chance a penetrarme cuando ya él ha terminado. Sin mentirle pienso que entre besos y caricias y finalizamos no pasan 5 minutos y esto me tiene desmotivada. En varias ocasiones al comenzar la relación le expresé mi insatisfacción y llego a decirme que tenía que buscarme otro hombre. Hoy me arrepiento porque por quedarme callada ya no tengo deseos de estar con él. Y lo peor es que no se da cuenta de nada, termina y simplemente se tira a un lado y se duerme. No quiero que me toque, ya no siento atracción y le dije que no quería relaciones sexuales y ahora está indiferente conmigo y me hace sentir culpable. ¿Qué hago?

Hola mi querida. Cuando no nos sentimos cómodos ante una situación siempre es bueno detenerse a observar y asumir que debemos realizar cambios. Comentas que al inicio cuando hablabas él te decía que buscaras a otro y lamentablemente muchas veces dejamos pasar cosas por llevar la fiesta en paz, pero lo preocupante es que al hacer esto, perdemos nosotros nuestra paz.

Creo que es el momento de conversar con él a calzón quitado y decirle cómo te sientes siempre validando lo gran hombre que es. Pero debes hablar con honestidad y sin querer ganar a nadie.

Al hacerlo, debes decirle que entiendes que deben buscar ayuda para ambos, pues ese desinterés que tienes es el resultado de no sentir satisfacción en la intimidad y donde no te sientes valorada, ya que él no procura tu placer.

La eyaculación precoz, así como la falta de deseo son situaciones que si no se tratan a tiempo laceran muchísimo la dinámica de pareja, para lograr dichos cambios es bueno ir donde el especialista. Mientras esto sucede, el tema sexual no debe tocarse como tampoco deberían tener intimidad solo para complacerlo.