$!¿Una discusión deterioró la relación?...

Pregunta: Doctora, me comunico con usted para buscar una alternativa al problema en mi relación. Mi pareja y yo llevábamos una vida normal, había peleas, discusiones normales de pareja, pero sucede que discutimos una vez y ella se fue a una casa que tenía. Yo le di su espacio, no tuvimos comunicación por una semana hasta que decidí buscarla para hablar y arreglamos las cosas. Me quedé un tiempo, pero ella demoró como dos meses en su casa. Algo anda mal entre nosotros. En las relaciones sexuales no es la misma de antes, ya no tiene el mismo deseo, siento que algo afecta la relación y eso me llevó a dudar mucho de ella y esas dudas incrementaron las discusiones hasta llegar a una tan fuerte y con ofensas que me dijo que no quería saber de mí ya.

Pero viene la otra parte, llevamos dos meses distanciados, ella tiene ropa en mi apartamento y yo tengo ropa en su casa, pero ella no viene a buscar su ropa ni me trae la mía y no me entrega las llaves de mi apartamento, mucho menos me da la cara para ponerle un punto final a la relación. Esta situación me tiene muy confuso y le comento a usted para ver qué me aconseja.

Respuesta: A ver, en esos dos meses que estuvieron en su casa las relaciones sexuales no eran iguales y tú, en vez de preguntarle si algo le afectaba, ¿preferiste dudar de ella? Pregunto sin deseos de atacar. Considero que faltan detalles que me puedan ayudar a aconsejarte y entender mejor el caso, es por eso que también te pregunto: ¿qué la llevó a tomar la decisión de irse de la casa?

Por lo que me compartes puedo pensar que la comunicación entre ustedes es muy pobre, y ante eso también me surgen otras interrogantes: ¿siempre fue así o experimentaron algo que los llevó a cerrarse? ¿O solo dicen verdades a medias cuando explotan y discuten? ¿En algún momento se hablaron con honestidad? ¿Has pensado si ella te teme? Realmente no es mucho lo que puedo recomendarte porque aún faltan detalles por saber, entre esos está el punto de vista de tu pareja. Recomiendo que busquen ayuda profesional.