$!Una enferma mental en casa

Pregunta: Me siento aliviada al saber que me leerá. Necesito que me ayude a manejar una situación que estamos viviendo en mi casa. Somos 4 hermanos y la menor ha sido diagnosticada con esquizofrenia. Mi papá no lo acepta, mi mamá está triste y yo, que soy la mayor, ya no vivo con ellos. Esa hermana es la única que vive con mis padres, pero siento que esto me carga, que debo ayudarlos. Quiero saber qué hacer para que sepamos manejar a mi hermana, pero sin hacerles daño a mis padres, ya que ella se pone agresiva.

Respuesta: Hola, cuando se tiene un familiar con una enfermedad mental lo ideal es que todos asistan a la consulta del psiquiatra que lleva su caso y también al psicólogo, para conocer más sobre la enfermedad y recibir la orientación adecuada para ayudar a tu hermana a asumir la realidad y cuáles son las medidas que deben tomar para que ella, al igual que el grupo familiar, tenga una buena calidad de vida.

Ahora bien, para mí es importante que entiendan que saber sobre la esquizofrenia es lo mejor. El conocimiento siempre abre puertas y nos ayuda a no juzgar las acciones de la persona que está padeciendo una enfermedad.

También debes conversar con tus otros dos hermanos para repartirse las tareas de la casa materna, pues debemos ayudar en cosas como la comida, limpieza y cuidar de tu hermana ya que mamá y papá pueden sentirse sumamente cargados y esto llevarlos a un agotamiento. Tampoco tú sola debes hacerlo, pues ahora es cuando como familia deben asumir que hay un cambio que les afecta a todos.

Es importante que papá escuche al médico y aprenda sobre la enfermedad ya que debemos hablar del tema abiertamente en la casa, pero tampoco presionen a que todo el mundo acepte las cosas de una vez.

Hablamos de un trastorno al que la gente teme por no saber de qué se trata, pero aquí no hay culpables. Aquí debemos enfocarnos en solucionar y nunca olvidar que esos cambios de tu hermana no son por maldad, es porque necesita ayuda.