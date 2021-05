$!Una madre irresponsable

Pregunta: Buenas noche Dra. Ana. Tengo 21 años: trabajo, estudio y vivo con mi madre. Ella tiene un esposo que yo siempre me encontraba raro, pero yo era muy joven no sabía de nada, siempre he sido muy sana. Un día mi madre me echó de casa cuando yo tenía 16 años. No sabía ni qué hacer y a dónde ir y su esposo le dijo que si yo me iba él también. Ella se muda a otro lugar un poco lejos y yo estaba estudiando, no podía irme para allá. Habló con mi tía y nos dejaron con ella a mí y a mi hermano. Pasa el tiempo y ella se preocupa muy poco por nosotros. Tengo 2 hermanos más en el campo con mi abuela que fue quien nos crió. Pasa que su esposo se fue de viaje ilegal y dejó muchas deudas. Mi madre se las pagó, él se fue y no le mandó nunca nada, se burlaba de ella. A mí me dijo que si yo quería él me pagaba todo, la universidad, y que no le dijera nada a mi madre ni a mi familia porque “se ponen a pensar cosas”. Yo le dije que no, que yo iría a la universidad cuando yo trabajara y la pudiera pagar. Pues él literalmente me estaba enamorado. Le enseñé los mensajes a mi tía y a mi hermano y se enojaron mucho. No quieren que yo esté cerca de él. Ha pasado un año y ahora él está en el país. Le dije a mi madre que si él va a la casa yo me iba. Hoy llego del trabajo y lo encuentro en la casa. Es una persona alcohólica que toma hasta con la comida y creo que eso es un peligro para mí. No quiero vivir ahí pero tampoco quiero quedar mal con mi madre. Ella sabe que pasó todo eso y de igual manera está con él y me dijo que yo malinterpreté todo. Dígame qué puedo hacer, por favor, ella no me cree nada y yo no sé qué hacer. Ella nunca ha estado con nosotros, a veces siento como que nadie me ha querido, necesito ese amor que nunca me dieron mis padres. Estoy muy confundida ...

Respuesta: Mi querida, muchas gracias por tu confianza.

Es normal en tu situación que sientas y pienses que nadie te quiere, aunque sé que no es así, pues tú misma me afirmas en tu carta que ese tamaño que tienes es gracias a tu abuela.

Te comprendo sobre el sentirte poco amada, pues esperamos que la madre y el padre siempre están para nosotros y que su amor debería ser incondicional, pero expresas el poco afecto que mamá te ha dado en el transcurso de la vida. Para un niño son vitales los cuidados de sus cuidadores para sentir un apego seguro y aceptado.

Lamento que tu madre no esté consciente de lo que es tener a ese señor en la casa, pero creo que han sido varias las ocasiones en las que ella priorizó otras cosas y puedo entender el dolor que te causa.

Pero debes aceptar que ella está eligiendo y que tú debes cuidarte, quererte y asumir que ella no te dará lo que esperas.

Sé que es duro, pero debes asumir tu vida y quizás regresar a casa de tu abuela, pues te encuentras en una zona en la que no estás protegida.

Fíjate cómo tú misma escribes que te quedas callada para que tu mamá no se sienta mal, pero creo que es momento de priorizarte y no juzgar a tu madre, aunque si debes tomar un poco de distancia por tu salud mental. Te haría muy bien ir a terapia para buscar la estabilidad que tanto necesitas.

En este momento requieres de seguridad emocional y muchas veces las personas que creemos que son los responsables de brindarnos ese respaldo no están dispuestas a hacerlo.