$!Una relación con abrazos y dudas...

Pregunta: Doctora, le escribo porque tengo una duda: mi esposo antes cuando terminábamos de hacer el amor, me abrazaba, pero desde hace un tiempo solo se voltea y me pide que lo abrace fuerte. Igual por las noches siempre me pide que lo abrace por la espalda y me sostiene la mano y eso me preocupa. No sé por qué ese cambio. ¿Qué usted me aconseja?, esto me tiene muy confundida.

Respuesta: Ante todo, gracias por confiar en mí para orientarte. Para empezar, debo aclarar que el cambio que notas en él no es negativo; los abrazos siguen estando presentes en ustedes, pero me llama la atención que a ti te preocupe el que antes era de una forma y ahora es de otra.

Me pregunto si eso también te pasa con otras cosas de la relación o de tu día a día. ¿Te preocupas cuando ocurren cambios que “no son lógicos” o no puedes controlar? ¿Piensas primero en algo negativo cuando ocurren esos cambios? ¿Cuestionas a la persona o a lo que cambia? ¿O te quedas con suposiciones?

Tomemos de ejemplo los abrazos que se dan ustedes como pareja, no se ha perdido la costumbre, solo un cambio, pasaste tú de ser abrazada a ser quien abraza. ¿Qué pasa por tu mente? ¿No se te ha ocurrido que a él también le gustaría sentir lo que tú sientes al ser abrazada?

La comunicación es un pilar fundamental. Habla con tu pareja, compartan sus inquietudes y sentimientos; quizás él comente por qué prefiere tus abrazos. También puedes dejarle saber cuándo quieres sentir los suyos.

Son muchas las cosas que pueden influir en este cambio y no te estés dando cuenta. Siempre evita suponer razones. Pregúntale, habla con él. Las suposiciones son dañinas para la relación, generan mucha ansiedad y la va fracturando poco a poco por las incertidumbres innecesarias.