$!Una relación tóxica la está afectando

Pregunta: Estoy con un hombre que no es cariñoso conmigo, poco atento, no es detallista, no se preocupa por mí. Cuando salimos me quedo siempre dentro del vehículo, no quiere tener hijo conmigo porque siempre me dice que todo es un proceso y todo tiene su tiempo. Estamos juntos pero escondidos de la sociedad, no me toma en cuenta en planes futuros. Lo amo a pesar de su sequedad y lejanía, es mi pareja sentimental pero es como estar sola. Lo peor de todo es que es casado, tiene su familia y estoy más que consciente que no dejará su familia por mí. Es un amor maldito que no me deja dormir, no estoy alimentándome bien, en el trabajo mi actitud es pésima, no me da ganas de salir: solo quiero estar acostada en mi habitación a oscuras. Mi comportamiento con mi madre es un poco agresivo y con mi hija por igual. Siento que no puedo salir de ese hombre nunca, es como un vicio. Siento que mi corazón lo están exprimiendo y dejándolo sin fuerza, sin vida. Ana por favor, ayúdame, no quiero estar así. Mi hija me necesita y quiero estar bien.

Respuesta: Mi querida debiste comenzar tu carta diciendo que es un hombre casado, pues desde el momento que entras en una relación donde sabes que no existe ningún tipo de compromiso y para colmo, por lo que veo estás a la espera de un cambio de comportamiento de parte de él, estas dándole el poder absoluto de tu bienestar a una persona que no creo que llegue a valorar tu esfuerzo.

Cuando una persona se hunde en relaciones a medias, sostenidas solo por la ilusión del cambio y del romance que nunca llega, lamentablemente se condena al fracaso. Nadie puede amarte más que tú misma, nadie puede darte nada si tú no sabes exigirlo y demostrar tu valía.

Entiendo que es tiempo de preguntarte lo que realmente necesitas en tu vida, pues no creo que esa persona esté dispuesta a renunciar a su comodidad como bien lo has dicho. Duele y mucho, pero es mejor una soledad que te lleve a sanar y perdonarte, a un dolor que se expande y que nunca sabrás si llegará a su fin. Busca ayuda, no quieras salir de esto sola, la dependencia afectiva es una enfermedad que necesita la orientación del especialista, que en este caso es el psicólogo para que puedas dar orden a tu vida.