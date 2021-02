$!Unas conversaciones en Whatsapp

Pregunta: Hola doctora, un gusto saludarla, el presente correo es para que me ayude. Mi pareja me encontró dos conversaciones en WhatsApp, yo la quiero y la necesito a ella en mi vida. Admito mi error, pero todo vino a que yo sí me siento pleno con ella, me siento bien y se lo demostraba. Lo que pasa es que yo no recibía lo mismo de su parte. Una vez incluso pasó algo con ella y yo perdoné, y aprendí a vivir con eso. Las conversaciones que ella me encontró solo fueron intenciones e imágenes, pero nada se concretizó con ninguna persona. Yo creo que tengo que ir a terapia, pero necesito que usted me aconseje.

Respuesta: Hola, comienzo por decirte que sería bueno que entendiéramos qué es lo que buscamos en una relación de pareja, pues cuando me afirmas que la razón por la que te enfrascas en esas conversaciones online es porque tu pareja no te da lo mismo que tú a ella, lo que haces es justificarte y esto no te permite asumir lo que ella pudo sentir al encontrarlas.

Partiendo de esto, quiero que hagas el ejercicio de ponerte en sus zapatos y que pienses si hubieras sido tu quien encontró esos mensajes, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué decisión hubieses tomado? ¿Cómo te sentirías? ¿Tendría lógica que ella te dijera “lo hice porque no me atiendes como yo merezco”?

Fíjate que hablas en tu carta de que pasó algo y que aprendiste a vivir con “eso” pero pienso que no, pues lo mencionas de nuevo. Aquí hay temas que ustedes necesitan conversar y quizás perdonar en un proceso honesto, pero auténtico.

Visitar al especialista sería una súper opción para saber cuáles son las mejores herramientas para ustedes, cada pareja es única en sus contextos. Las crisis pueden resultar buenas si se saben procesar.