$!Unos celos enfermizos

Pregunta: Hola doctora. Me gustaría saber por qué mi esposa siempre está dudando de mí, solamente lo que hago es trabajar, jugar softbol y estar en la casa. Si salgo salimos juntos porque no me deja solo. Tan pronto llego a la casa revisa mi teléfono para ver con quién he hablado, y por ahí comienza diciendo que he borrado conversaciones y un sinnúmero de cosas. No he estado con nadie desde que la conozco, y ya son seis años juntos. Eso es todos los días, no puedo hablar con nadie porque ya estamos hablando de conseguirme una mujer... Si me saluda cualquier mujer, dice que “si esa es una de mis víctimas”. Ya estoy cansado, le digo que trate de cambiar esa forma de pensar y no pasa nada. ¿Qué me aconseja?

Respuesta: Hola, gracias por escribirme y por tu confianza. Por lo que cuentas pudiéramos estar hablando de un caso de celos patológicos, donde a pesar de dar muestras de afecto y exclusividad la otra persona solo está buscando las formas de descubrir una infidelidad, y su agobio por querer controlar la vida de la pareja no les permite tener una relación basada en confianza, amor mutuo y respeto.

Fíjate que a pesar de pedirle cambios y de demostrarle tu lealtad, sientes que las palabras se las lleva el viento pues ella insiste en mantener su actitud que la lleva incluso a rebasar los límites de la privacidad, por lo que te recomendaría sentarte con ella y decirle que no te sientes feliz y explicarle que es necesario buscar ayuda.

Cuando se presenta el exceso de desconfianza como en el caso de ustedes, es necesaria la intervención de un psicólogo clínico que ayude a tu pareja a manejar esos pensamientos intrusivos, así como trabajar su seguridad y enseñarle a confiar en la relación.