$!Vivir el duelo por la muerte de una mascota

Pregunta: Hola Dra. Simó, me gustaría saber si está correcto que yo le compre un perro a mi hija de 16 años que acaba de perder a su perrita que era muy importante para ella. El problema es que no puedo verla llorar y muchos me han dicho que lo mejor es que le compre otra mascota, pero no sé qué decidir.

Respuesta: Cariño, en primer lugar me gustaría aclararte que comprarle un perro nuevo no va a reemplazar el dolor que ella siente por una pérdida tan significativa.

En la mayoría de los casos las mascotas representan una figura importante en la vida de las personas que les lleva a crear vínculos muy fuertes, y es por ello que cuando se rompen causan un profundo dolor.

Lamentablemente muchas personas no entienden lo que implica un proceso de duelo; tampoco saben que es algo tan personal que cada quien lo vive de una forma y a una velocidad muy particular. Pedirle a quien sufre que deje de llorar, que retome su vida o que deje de pensar en lo que pasó, NO está bien. Esto solo causa rabia e indignación en la persona.

Recomiendo para ti, como madre preocupada, que respetes la tristeza de tu hija y que la acompañes en su proceso. Entiende que lo que está pasando es normal, y lo correcto es que le permitas vivirlo y aceptarlo para que consiga superar la pérdida, a su ritmo.

Eventualmente vendrá el tiempo de otras mascotas, pero por el momento ella solo necesita que respeten su desconsuelo.