Pregunta: Dra. Simó, tengo 32 años, estudio y trabajo, ¡y gracias a Dios tengo mis padres, hermanos y una niña de 9 años en salud! Lo menciono porque sé que tengo ese privilegio y aun así estoy triste. Sobreviví a una relación de 7 años de maltratos físicos y emocionales, de los cuales mi hija vivió 5 . Al terminar esa relación me deprimía mucho y estaba de mal humor porque no entendía por que él me lastimó por tanto tiempo y yo no hacía nada. Después dos años de esta situación inicié una relación con una persona mayor que yo (tiene 57 años). Todo estaba de maravilla, habíamos tenidos problemitas que uno agranda más quizás por inmadurez, pero después de eso bien... Pero ahora, de un día para el otro y después de un viaje de familia, se alejó un mes y luego apareció como si nada. Ya no lo siento igual, no me besa, ni abraza, ni siquiera me agarra de la mano. Si yo tomo la iniciativa siento que está incómodo y eso me impacienta. Le he dicho por qué el cambio, si es que ya no quiere, no dice nada solo me escucha todo lo que le digo y al otro día como que nada ha pasado. Eso me confunde y me hace sentir insuficiente, a la vez sé que no merezco ese trato. No puedo dormir al pensar en qué fallé y el daño que nuevamente pasará mi hija si tomo la decisión de dejarlo, porque ellos se quieren, tenemos casi tres años juntos, nunca en ese tiempo se comportó de esta manera.

Respuesta: No debes pensar que tienes un problema y que eres un imán de la mala suerte, que tu pareja actual luego de un viaje cambió, no significa que tú hiciste cosas indebidas.

En la relación aprendemos a negociar, ver las crisis como oportunidades y si él está distante lo que debes es conversarlo como adultos que son, que le puedas expresar cómo te sientes, desde cuándo notaste un cambio y preguntarle qué lo llevo a distanciarse, siempre esperamos que el otro sea honesto, pero realmente no siempre pasa así.

Ennumérale las cosas que te hacen sentir triste, dile desde cuándo sentiste su distancia y cuéntale que realmente te sientes preocupada.

Ahora voy contigo, creo que no debes esperar tanto de una relación, es decir muchas personas concentran su vida en el amor que otra persona puede darnos y eso es un terrible error, pues el amor hacia la pareja no puede estar por encima de nuestra dignidad.

Puedo entender, como explicas, que viviste mucha violencia y quizás el concepto de amor esté un poco distorsionado, pero es necesario que asumas que el amor no tiene garantías y que es mejor dejar de preguntarte por qué aquella persona fue de tal o cual forma, eso nos estanca, nos hace vivir estancados en una nebulosa emocional que nos quita la energía y eso nos paraliza, nos hace depender de los demás en un grado que no es saludable.

Mi querida, tienes que aprender a asumirte y buscar tu paz, sin esperar que otro sea el responsable.