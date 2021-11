Ya no quiero estar con él

Pregunta: Doctora, hace unos tres meses comencé a tener relaciones con un chico que me gustaba un montón, y digo me gustaba, pues ya no quiero tener relaciones sexuales con él, porque hace un par de semanas estábamos en la intimidad y se me salieron unos vientos por mi parte. El comenzó a reírse y yo no sabía dónde meter la cara de la vergüenza, eso nunca me había pasado y de verdad que luego no pude continuar. El me pidió excusas después, pero como que ya no es lo mismo, no quisiera que me volviera a pasar.

Respuesta: Los vientos vaginales pueden ocurrirle a cualquier mujer que esté teniendo relaciones sexuales, ahora te explico, muchas mujeres luego de que les ocurre quedan con el miedo de que esto pueda pasarles de nuevo y sí, puede pasar, pero tranquila, que no destilan mal olor ya que se provocan en la cavidad vaginal, no en los intestinos. Ocurren como consecuencia de la introducción de aire por la penetración y los movimientos durante el acto sexual.

Pienso que en momentos como ese la pareja debería verlo como algo gracioso y buscarle el lado positivo.

La entrega es algo natural donde por excitación a veces decimos cosas que en nuestro estado normal no haríamos.

Así que, a disfrutar de su relación, explícale a él lo que ocurrió y no pienses en que pasara de nuevo, pero si ocurre puedes hasta de forma chistosa decirle que tu vulva le está hablando.

Reír es básico para mantener una relación en buen estado, y el buen sexo no quiere nada con rigidez.