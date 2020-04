$!10 bondades de la manzanilla

La manzanilla es una bondadosa flor muy mencionada en las crónicas del Antiguo Egipto. Gusta crecer en climas cálidos, agua diariamente, tierra rica en nutrientes y de buen drenaje; si te animas hasta podría ser parte de la decoración verde de tu hogar. Lo menos es la decoración, ya que tenerla es un acceso a medicina, grato olor y cosmético, gracias a las múltiples propiedades contenidas en sus flores, como la apigenina, terpenoides y flavonoides, fructosa, galactosa, glucosa, ácidos grasos: linoleico, palmítico, oleico, Vitamina C, betacaroteno, colina, ácido salicílico y péctico, ideales para vivir en salud y cuidar la piel.

Son muchos sus beneficios pero te dejamos 10 de los principales por los que se ha hecho famosa, algunos de ellos basados en el estudio publicado por US National Library of Medicine National Institutes of Health: