$!10 consejos de organización... y no son de Marie Kondo

1. La regla “Uno dentro, uno afuera”

Un elemento básico de nuestros espacios es que el almacenamiento es finito por lo que, naturalmente, si continuamos adquiriendo cosas, entonces eventualmente no van a caber en nuestros hogares y se formará un desorden. Por lo tanto, una regla muy utilizada y respetada en el mundo del orden es “Uno dentro, uno afuera”, que indica que, si vamos a adquirir un producto, entonces nos vamos a deshacer de uno similar. Por ejemplo, si entro una nueva camisa a mi clóset es porque me voy a deshacer de una que ya tenía. Esta premisa no solo mantiene el número de artículos en balance, sino que nos hace pensar dos veces antes de comprar cosas nuevas. Si no estás dispuesto a donar o regalar una pieza de ropa, quizá no necesitas o quieres la nueva pieza tanto como creías.