10 consejos para escribir un libro

4 Hay que tener disciplina. Cuando ya decidí dedicarme a escribir me sentaba a escribir todos los días. Al principio escribía porque sencillamente quería, pero después, cuando me di cuenta de que iba a seguir escribiendo, me dispuse a hacerlo aunque no tuviera nada que decir. La disciplina de escribir también es muy importante.

3 El poder de la lectura. Tienes que leer mucho. Fui un lector voraz desde muchacho y me gustaba leer desde primaria las novelas de Julio Verne; debes tener también una orientación de a quién lees, porque no es leer por leer. Conviene leer los clásicos.

2 Una palabra detrás de otra. Hay que tener la disposición de escribir y yo tuve la motivación de escribir desde pequeño; de hecho, mi primera novela la traté de escribir a los 14 años. Por supuesto, no pasó de la segunda parte, pero seguí en eso hasta que lo conseguí. Es algo que uno tiene y que te obliga a hacerlo. Si no tienes esa disposición no vas a escribir. Te puedes sentar a escribir una novela, un artículo, puede ser muy bueno, pero de ahí no va a pasar.

6 Las técnicas de la historia. En el siglo XX se desarrollaron lo que se llaman las técnicas, y tienes que aprender a escribir y saber aplicarlas. No es obligatorio. Puedes escribir lo que quieras como quieras, pero no es tan difícil aplicar las técnicas. Cuando me di cuenta de que existían las técnicas me propuse aplicarlas.

7 Novelas con estructura. Tenemos que hablar de la estructura de la novela. ¿Cómo vas a organizar la novela de manera que eduque? Eso también cambió en el siglo XX. El siglo XIX fue el desarrollo tradicional de la novela y se escribía como si estuviera pasando en la vida real. Es decir, que estuvieran pasando las cosas en un tiempo después del otro. Casi todas las novelas del siglo XIX están escritas así, pero en el siglo XX aparecieron una serie de cosas que rompieron eso y se empezó a plantear que debía haber otra manera de escribir.

8 La investigación es importante. Para esa primera obra investigué mucho y después de la investigación tenía una gran cantidad de material, casi lo utilicé todo, pero no. Te tienes que atener a tu tema y no salir con otras cosas que no están relacionadas o no tienen importancia en el tema principal.

9 La necesidad de editar. Lo que hago ahora es que no me inhibo de escribir lo que me salga en la primera redacción de la novela. Luego me siento a quitar cosas y al mismo tiempo a poner, porque a veces a uno se le ocurre una idea que se entiende que le da riqueza a la historia. Entonces, las dos cosas hay que tomarlas muy en consideración, pero la de quitar sobre todo.

10 Los estudios continúan. Creo que se debe estudiar. Hoy en día para escribir cuentos, novelas, narrativas hay una cantidad de orientaciones. Inclusive, como lo que estudié fue ingeniería, cuando me di cuenta de que quería escribir empecé a buscar cátedras de cómo se escribe una novela y cosas por el estilo, para darme cuenta de en qué consistía una novela porque nunca lo había hecho. Entonces escribí lo que me salió del corazón y eso es importante.