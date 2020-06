$!10 consejos para ser mejores padres

Un estudio llevado a cabo por el profesor Richard Weissbourd de la Universidad de Harvard nos ha dejado estos mandamientos para ser mejores padres, recuperando viejos hábitos pero adaptándolos a los nuevos tiempos.



1. Predica con el ejemplo

Vale más predicar con el ejemplo que con aburridas y tediosas lecciones. Si quieres enseñar a los niños, a no tirar basura en la calle por ejemplo, entonces haz una demostración constante de no tirar papeles o desperdicios.



2. Pasa más tiempo con tus hijos

Los padres ya no dedicamos tanto tiempo a nuestros hijos. Sin embargo esto es un gran error, el tiempo que no le dedicas a tus hijos no lo vas a recuperar jamás. Los niños que crecen con la sensación de padres ausentes suelen tener carencias afectivas y emocionales en su edad adulta.



3. Habla con ellos

Olvídate del típico “¿Qué tal en el cole?” o “¿Qué has comido hoy?”. Estas preguntas no permiten dialogar con los pequeños. Interésate más en conocer sus gustos, sus amigos, lo que les encanta, lo que odian... Esto creará un vínculo de comunicación que se extenderá más allá de la infancia y los animará a poder compartir contigo sus inquietudes y problemas a medida que vayan creciendo.



4. Enséñales a resolver sus conflictos

No se trata de darle pistas para que llegue al resultado de la resta, ni guiarlo para que solucione su problema con su hermanito. Se trata de guiarlo para que encuentre su propio resultado con preguntas que lo lleven a tomar sus decisiones, así aprenderá a resolver sus problemas. Este tipo de educación lo hará también más extrovertido y comunicativo.



5. Dales las gracias y reconoce sus logros

Las mejores habilidades sociales nacen de la asertividad y una buena autoestima. Para esto lo mejor es educar en la gratitud y el reconocimiento de los logros y, para ello, deberemos empezar con los pequeños. Recuérdale lo que ha hecho bien y sé agradecido cuando haga algo, esto le ayudará a confiar más en sí mismo y hará a su vez que aprenda el valor de la gratitud y la compasión.