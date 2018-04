10 consejos para ser un gran gamer

“Aconsejo tener confianza en ti mismo y estudiar bien a tu oponente”, Luis Veras (LuiMan)

Top 11 juegos para la comunidad de gamers

1 Super Smash Bros. Melee (Gamecube)

2 Street Fighter 2 Turbo (Super Nintendo)

3 Mortal Kombat Trilogy (N64)

4 King of Fighters ‘98 (Neo Geo)

5 Mario Kart 64 (N64)

6 The Legend of Zelda: The Ocarina

of Time (N64)

7 Super Metroid (Super Nintendo)

8 Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes (PlayStation 2)

9 Soulcalibur II (Gamecube)

10 Tekken 3 (PlayStation 2)

11 Tetris Attack (Super Nintendo)

Game over tournament

DR Ray y LuiMan serán algunos de los jugadores que estarán presentes en el Game Over Tournament 2018 (GOT), que se celebra hoy sábado 28 de abril y mañana domingo 29, desde las 8:00 a.m., en el Centro de Convenciones del Ministerio

de Relaciones Exteriores.

Más info: www.gameovertournament.com y @gameover_tournament