$!10 cosas que nos enamoran de John Legend

Recientemente la publicación estadounidense People ha elegido al cantante y compositor John Legend como el hombre más sexy del mundo, pero este es solo el reconocimiento más reciente para un artista que con apenas 41 años ya cuenta con diez premios Grammy y un Óscar entre sus logros, por eso ahora veremos 10 motivos por los que John Legend es un individuo tan cautivante.

1. Un servicio por la humanidad: Cultivar una carrera exitosa no ha evitado que John también se esmere en su trabajo humanitario, labor por la cual ha recibido galardones como: Premio Humanitario CARE para el Cambio Global y Premio de Bishop John T. Walker al Servicio Humanitario Distinguido en 2009, el Premio BET al Trabajo Humanitario en 2010 y el Premio al Artista del Año por la Fundación Harvard en 2011.

2. El más “sexy”, tercera parte: Legend es el tercer afroamericano que recibe el título de “el hombre vivo más sexy del mundo” por la Revista People.

3. Un nombre de leyenda: John Legend nació como John Roger Stephens, en Springfield, Ohio (Estados Unidos), el 28 de diciembre de 1978. Es hijo de Ronald Lamar Stephens, y Phillys Elaine, y tiene cuatro hermanos.

4. Un amor legendario: John Legend se comprometió con la modelo Chrissy Teigen en el 2011 tras cuatro años de citas y se casaron en 2013. Actualmente, tienen dos hijos, Luna Simone Stephens (2016) y Miles Theodore Stephens (2018).

5. El altruismo sale a flote: El fuerte carácter filantrópico de John también sale a relucir a través de su membresía de los consejos de Teach for America, Stand for Children, The Education Equality Project, y Harlem Village Academies.