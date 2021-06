$!10 hábitos que debes evitar en tus redes sociales

1. No pensar: tómate unos segundos para repensar lo que quieres decir, que haya una tendencia no significa que tengas que opinar y hablar de ello. Conversa sobre temas relevantes, pero coherentes a ti. Si no manejas el tema, investiga antes de hablar. Trata de siempre evaluar si agrega o no valor a tu estilo de comunidad.

2. Sobreexposición: no es necesario exponerte de más, es probable que a otros no les parezca tan interesante todas y cada una de las cosas que te pasan. Trata de agregar valor a otros, inspirar, promover ideas divertidas, interesantes, educativas e inspiradoras. Puedes mostrar tu mundo, pero reserva información confidencial o administra tu impulso de compartir todo, para no saturar.