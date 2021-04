$!10 libros infantiles y juveniles que incentivarán la lectura en tus hijos

“Los futbolísimos”

“Atrapado... ¡dentro del museo!”

Se trata de un ‘escape book’ para niños de 6 a 9 años. ¿La misión? Ayudar a salir a Gerónimo del museo de Ratonia, en el que se quedó atrapado en la noche de Halloween, rodeado de momias, sarcófagos y tesoros procedentes del antiguo Egipto. Lo interesante de este libro es que tu hijo no podrá soltarlo hasta llegar al final, pues a medida que vaya leyendo también se sentirá parte de un juego.

“Los buscapistas”

“Las aventuras de Dani y Evan”

“La divertida vida de las mascotas”

Si a tu hijo le gustan las mascotas, seguro le encantará este libro. En él encontrará respuestas a preguntas que quizá se ha hecho en algún momento, como qué mascota es la mejor para jugar, o tan poco frecuentes como por qué los gatos tienen miedo a los pepinos. Lo cierto es que es súper entretenido y no se cansará de leer.

“Invisible”

Es el libro juvenil más vendido de Amazon y no por pura coincidencia. “Invisible” toca hasta las fibras más sensibles al narrar, a través de los ojos de un niño, una historia con la que muchos jóvenes pueden sentirse identificados, pues quien en la adolescencia no deseó ser invisible, o, por el contrario, dejar de serlo.

“La selección”

Esta saga gira en torno a America Singer, una joven diferente a las demás, para quien ser parte de La Selección (la oportunidad de escapar de la vida que les ha tocado por nacer en una determinada familia) no es un sueño, sino una pesadilla... o al menos así lo consideraba en un principio. Las ventajas de estos libros es que son de rápida lectura y tienen una trama interesante, la fórmula perfecta para mantener a cualquier joven enganchado.

“La chica invisible”

“Dragon Ball”

“My Hero Academia”



Otro manga shonen que se encuentra entre los más vendidos de Amazon es “My Hero Academia”. Este sigue la vida de Izuku Midoriya, un joven nacido sin ningún poder en una sociedad en la que tener poderes es lo normal. Tras sufrir abuso de sus compañeros de clase, Izuku conoce a All Might, su salvador, a través de quien descubre que ser héroe no es como se lo imaginaba.