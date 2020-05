$!10 mejores películas para ver con los niños en Netflix

Nausicaä and the valley of the wind (1984)

En un futuro lejano, mil años después de un evento apocalíptico, la humanidad trata de sobrevivir en las orillas de bosques de hongos tóxicos e insectos gigantes. Es en este fantástico mundo que Nausicaä, la princesa del Valle del Viento, debe luchar desesperadamente para evitar que dos naciones en guerra se destruyan a sí mismas y lo que queda del planeta Tierra.