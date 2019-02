$!10 películas para ablandar a los Grinch de San Valentín

Sí, San Valentín no es un día, San Valentín debe durar 365 (366 en los años olímpicos y bisiestos). Sí, el comercio se ha apropiado de la fecha (como de tantas otras) para que usted compre de todo con tal de no quedar mal, y sí, usted es libre de inventar su San Valentín sin caer en imposiciones de nadie. Porque sí, óigame, tiene derecho a no amar el día del amor; ahí volvemos a lo de los 365 días. Por otro lado, la vida es terriblemente corta y desperdiciar la posibilidad de alegrar la cara del ser amado con cualquier excusa es una lástima. ¿Flores, cena, viaje, espectáculo? Maravilloso.

¿Una fría con tostones en la terraza? Suena bien. ¿Disfrazarse de los autómatas de Kraftwerk en ‘We are the robots’ y escuchar sonidos industriales en pose hierática durante seis horas a la luz de un foquito? Oigan, los caminos de la felicidad son infinitos. ¿No tiene usted valentinaje? Mírese al espejo y tírese un beso. Quererse a uno está infravalorado, que diría el Lamarche de Ciudad Nueva en el mundo paralelo de su distopía personal.

Lo de aquí hoy es un esfuerzo personal por identificar diez producciones audiovisuales que a ustedes, Cupid haters, ‘grinchones’ en ejercicio desde el 24 de diciembre hasta el 14 de febrero, puedan tocarles un poquito el corazón. Van ordenadas cronológicamente, que lo de hablar de mejor película es un error seguro, por la extrema subjetividad que implica ese ejercicio.

1. ‘Some like it hot’ (1959), de Billy Wilder. Una historia de amor, de principio a fin. Amor propio, ‘amour fou’, amor inalcanzable, falso amor, amor verdadero. Todo aquel que lee estas líneas debiera haberla visto ya, pero es igualmente de ley evitar los ‘spoilers’, así que me limitaré a repetir como un mantra esta frase: ‘nadie es perfecto’.