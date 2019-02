$!10 razones por las que amamos a Jennifer Aniston

-Está satisfecha con la vida que tiene

Así es, una de las cosas que deberíamos amar más de Jennifer es su respuesta de gratitud ante la vida a pesar de no tener hijos y pareja.

Sabemos que hace poco Jennifer tuvo una ruptura matrimonial con Justin Theroux, y desde entonces ha quedado en el estado de soltería, pero también debemos saber que no es motivo para no estar feliz. A pesar de las separaciones y el punto al que ha llegado su vida, Aniston ha afirmado rotundamente lo satisfecha y feliz que se encuentra.

“Tener un bebé no mide mi felicidad o el éxito de mi vida, en mis logros o en cualquier otra cosa... Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos nos llaman mercancía defectuosa. Quizá mi propósito en este planeta no es procrear. Quizás hay otras cosas que quiero hacer”, dijo a la revista InStyle.