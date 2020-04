$!10 recomendaciones de películas para ver durante Semana Santa

La Semana Santa continúa y en caso de que no esté de humor para ver una serie de televisión, también está la opción de sentarse y ver un maratón de películas, por eso hemos recopilado una selección de producciones de distintos géneros y que contiene opciones para los fans del cine de acción, drama, comedia, etc.. Actualmente, estos filmes están disponibles en Netflix.

Gerry Lane (Brad Pitt) es un ex empleado de las Naciones Unidas atraviesa el mundo en una carrera contra el tiempo para detener una pandemia de zombis que está derrocando ejércitos y gobiernos y amenaza con destruir a la humanidad misma.

Ben Whittaker (Robert De Niro) es un viudo de setenta años que descubre que la jubilación no es todo lo que parece ser. Aprovechando la oportunidad de volver a la fuerza laboral, se convierte en pasante senior en una página web de moda fundada y dirigida por Jules Ostin (Anne Hathaway).

The Intern (2015)

The Last temptation of Christ (1988)

En este filme del reconocido director Martin Scorsese vemos la vida de Jesucristo (Willem Dafoe), su viaje a través de la vida mientras enfrenta las luchas de todos los humanos y su tentación final en la cruz.