$!10 youtubers curiosos que debes seguir

A la gente le encantan las recomendaciones y YouTube tiene una comunidad basada en recomendarte videos dependiendo de qué hayas visto anteriormente. El sistema toma en cuenta tus suscripciones previas, los tipos de videos que ves y te pone en contacto con más contenido similar del sitio. Estas recomendaciones por algoritmo, por supuesto, pueden ser útiles a su manera, pero si asumen que este top 10 fue producido por la demanda de un chat-bot, están equivocados. Cada uno de estos 10 canales los hemos buscado a conciencia, adjuntando además un video para que empiecen disfrutar de una vez.





CGP Grey

Es el equivalente a leer un folleto educativo acerca de la vida. Un canal cuyo enfoque consiste en expresar de forma creativa la experiencia humana. Sus videos sirven para acortar la brecha entre lo que conocemos y desconocemos sin dejar cabos sueltos; bueno, casi siempre. Recomendamos el video titulado: “You are Two”, que discute de forma breve la dinámica que existe entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro.





Ian Frizell

El canal de Ian Frizell es sin duda el más pequeño de la lista, en términos de suscriptores, pero en cierto sentido representa los orígenes de YouTube como plataforma de expresión y lo que puede lograrse con ella. Ian es un hombre que fue diagnosticado con Parkinson y que, a través de su canal, registra su vida cotidiana viviendo con esta condición, discutiendo no sólo su estado de ánimo personal, sino también las medidas que está tomando para aminorar sus síntomas.





Censorship in China

No es un secreto que China es el tipo de país donde no existe filtración alguna de información que el gobierno no quiera para sus ciudadanos, pero si alguna vez te preguntaste cómo China censura a su población y el contenido que consume, este canal informativo te pondrá al tanto no sólo las noticias más relevantes del área, sino también te explicará el funcionamiento de las leyes de censura y sus respectivas repercusiones.





Bestdressed

Hablamos de un canal de moda, y algunas cosas, más sin pelos en la lengua, que no sólo te lleva pacientemente a través de tutoriales sobre cómo aplicar complicadas técnicas de maquillaje, sino que también te da guías de cómo vender online y promover tus productos, teniendo ella su propia línea de joyería. El estilo “vlog” de los videos permite exacerbar su tan particular sentido del humor al tratar tabúes sobre las mujeres de una forma interesante. Y si te gusta ahorrar, te beneficiarás grandemente de sus guías: “Hágalo usted mismo”.





SBS TV

Cuando encontramos este canal surcoreano por primera vez, nos preguntamos cómo eran capaces de producir tantos videos constantemente, y tras una investigación supimos que era porque el contenido ya se había grabado y ellos sólo editaban los videos que transmitían en una de las frecuencias de televisión gratuitas de Corea del Sur. Fuera de eso, sus videos son el perfecto giro para un más o menos negativo estado de ánimo, porque las historias de sus animales te enternecerán y, si tienes suficiente tiempo, su gran catálogo te mantendrá ocupado.





How To Drink

Si alguna vez has querido ver a un bartender en acción preparando las bebidas clásicas de tus películas/series/videojuegos favoritos, How To Drink es el canal para ti. Cada uno de estos videos, impulsados por el carisma de su host, nos llevan por el proceso de creación de cada una de las bebidas, resaltando los ingredientes necesarios en sus respectivas proporciones, como todo buen canal de cocina. También trata con bebidas más normales, demostrando que todo, sin importar lo glamoroso que suene, puede hacerse en casa.





Jaime Altozano

Jaime Altozano revela su amor por la música desde el ángulo de cualquier video en su canal. Su conocimiento al respecto es francamente alucinante y es el punto principal por el cual estamos recomendando su canal. También sus videos son versátiles, por lo que un día puedes estar viendo un análisis de la música del Señor de los Anillos y otro analizando el último álbum de Rosalía. Sin importar lo que decidas ver, terminarás apreciando la música un poco más.





Better Than Food

El nombre de este canal puede ser engañoso si no entiendes todas las palabras, pero no te salgas de su página todavía, porque aunque no es un canal de comida, si tienes paciencia y no mucha hambre, te encontrarás con un canal que te cuenta sus impresiones generales acerca de libros que este considera “Mejor que la Comida”. También contiene una buena lista de recomendaciones de lectura, por si has pensado empezar a leer algo, pero aún no sabes qué.





Dead Meat

El único canal que podría considerarse un podcast de esta lista, Dead Meat es el proyecto de una pareja de novios comprometidos que buscan hablar y analizar sus películas favoritas de horror. Y es que el canal tiene dos clases de videos: unos ensayos más analíticos donde analizan una película en específico desde un punto de vista jocoso pero profesional y el podcast que mencioné hace unas líneas, donde ambos hablan sin seguir un guión, acerca de un tema en específico u otra película que hayan visto. Los entusiastas del horror no pueden perdérselo.





Jacob Geller