$!12 canciones de amor para dedicar en San Valentín

Hay sentimientos que indiscutiblemente se expresan mejor con canciones. En muchas ocasiones queremos escribir algo lindo para esa persona especial, pero las palabras no fluyen; en ese instante necesitas aliarte con la música, porque en las melodías encontrarás las palabras perfectas que expresan qué quieres decirle a ese ser especial. No tienes que ser un fiel romántico, ni muy cursi, ya que hay canciones para todos los amores, todas las relaciones y cada personalidad. Descubre, a continuación, más de 10 frases de canciones que hablan el lenguaje del amor para dedicar a esa persona que tanto quiere.





“Solamente tú”, de Pablo Alborán

“Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar... Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mis mañanas solo tú”...





“Mi bendición”, de Juan Luis Guerra

“Y la luna no se convenció y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que había visto un sol radiante, más bello que mi bendición”...





“Ojo color sol”, de Calle 13 y Silvio Rodríguez

“Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir, abriste los ojos y el sol guardó su pincel porque tú pintas el paisaje mejor que él... Eres un verso en riversa, un riverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo, ahora se llega a la cima bajando por la sierra, la tierra ya no gira, tú giras por la tierra”...





“Asilo”, de Mon la Ferte y Jorge Drexler

“Dame una noche de asilo en tu regazo... Yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico, pasan los años, y sigue a espaldas del tiempo, quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente, tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo, prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo”...





“Espuma y arrecife”, de Vicente García

“Aunque no vuelvas yo sé, que esto no fue despedida y aunque no estés en mi vida, aquí yo te esperaré, aunque yo sepa que tú, jamás sentirás lo mismo, que nos separa un abismo, aquí yo te esperaré... Mi negra yo a ti te espero, tú eres espuma y yo arrecife, que yo fui tu amor sincero, no digas que no te quise”...





“Complicidad”, de Cultura Profética

“Soy la locura que estremece, soy tu adicción y tú eres mi felicidad, mi calma, soy una colonia que va en busca de liberación y tú eres esa dosis de esperanza soy la cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia, de todo loco que lo intenta soy la frustración y tú eres ese reto que me encanta”...





“Godzilla”, de Leiva

“Puedo dedicarme a disimular, puedo destruirme despacio, puedo dejarte en paz, puedo conquistar un planeta y hacerlo explotar, pero nunca, nunca te llego a olvidar”...





“Te quiero”, de Nigga

“Tú que me haces soñar y a las estrellas llegar, con solo pensarte baby, tú que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro baby, tú no te imaginas la falta que me haces, cuando no te tengo cerca me muero por llamarte”...





“Antología”, de Shakira

“Sobra tanto, dentro de este corazón, que a pesar de que dicen que los años son sabios todavía se siente el dolor, porque todo el tiempo que pasé junto a ti dejó tejido su hilo dentro de mí. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo”...





“Para siempre”, de Kany García

“Amor déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa... Yo quiero hacer vida contigo, ser amante ser amigos y ser la historia favorita que comparten los testigos, que conocen lo que somos y lo que antes fuimos y ser la mejor parte que hay de ti”...





“Disfruto”, de Carla Morrison

“Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia”...





“Sabes”, de Reik