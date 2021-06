$!12 datos que despejarán sus dudas sobre la vacuna contra el COVID-19

5) Si bien las vacunas se elaboraron con rapidez, los laboratorios no se saltaron ninguna de las fases. Durante la fabricación de las vacunas contra la COVID-19 se cumplieron todas las garantías de seguridad, eficacia y calidad. Los científicos no partían de cero, ya que disponían de un acervo farmacológico y tecnológico que permitió elaborar y ensayar las vacunas en un espacio de tiempo muy corto.

7) Los efectos secundarios de la vacuna son pasajeros y no implican que las personas estén enfermas. Si bien la vacuna causa efectos secundarios en algunos casos, tales como dolor en el brazo, fiebre y dolores musculares leves, estos no se correlacionan con los síntomas de la COVID-19. Estas reacciones del organismo son pasajeras y son indicios de la reacción que desencadena el mecanismo de la vacuna en el sistema inmune, para que este detecte y combata el coronavirus. Ahora bien, resulta fundamental aclarar que el hecho de que una persona vacunada no presente efectos secundarios no significa que la vacuna sea ineficaz.

8) Las personas que sufren de alergias pueden vacunarse contra la COVID-19. Los CDC indican que la vacuna es segura para quienes presentan reacciones alérgicas a algunos alimentos, insectos, látex y otros alérgenos frecuentes. Dicho lo anterior, estas personas deben acudir al médico para que las evalúen y se determine su nivel de riesgo ante la vacuna.

9) La vacuna contra la COVID-19 y su relación con el embarazo, la lactancia y la fertilidad. Las mujeres embarazadas deben consultar con el médico si es adecuado que se pongan la vacuna contra la COVID-19. Los resultados de los ensayos han revelado que las vacunas no afectan a las madres lactantes ni a quienes desean concebir. En el caso de quienes ya están en embarazo, se sabe que la infección por el virus produce síntomas graves e incluso puede causar el nacimiento prematuro del bebé.

10) Quienes han contraído la COVID-19 se beneficiarían con la vacuna. Las directrices actuales indican que las personas que se han contagiado por la enfermedad deben vacunarse, ya que así estarían más protegidas.

11) Con la vacuna frente a la COVID-19, el tiempo es oro. Muchas personas en nuestro país han decidido esperar a que otros se vacunen para luego sopesar si se ponen la vacuna, aunque en la actualidad ya se han vacunado millones de personas. Es importante tener en cuenta que, cuanto más tiempo pasen sin vacunarse, las probabilidades de que el virus se transmita y mute son más altas. Frenar la propagación del virus es posible si todos nos vacunamos a tiempo.

12) Las vacunas salvan vidas si todos nos vacunamos. Las vacunas contra la COVID-19 se han autorizado para frenar la pandemia; no obstante, si la población no se vacuna, los estragos de la enfermedad podrían continuar. Las vacunas no solo protegen a quienes las reciben, sino a las personas de su entorno.

¿Qué puede hacer para tomar una decisión con confianza? Infórmese leyendo publicaciones de fuentes fiables y dedique tiempo a preguntar y despejar sus dudas con los profesionales de la salud. Para obtener más información sobre la campaña de vacunación, consulte esta página.

Fuente: Johns Hopkins Medicine