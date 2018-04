¡12 meses solo para mí!

La sensación de dar palos a ciegas a la piñata de la vida es frustrante. No sabes hacia dónde vas y, lo que es peor, no identificas en qué pie estás parado. Continuar así no está bien. ¿Te atreverías a tomar un año sabático?

En República Dominicana son muy pocas las empresas que respaldan esta decisión o la conceden con disfrute salarial; es un paso muy importante en el que el dinero deberá estar en las primeras posiciones a la hora de decidir y programar esta necesidad que va por los senderos de tu bienestar.

El protocolo depende más de decisión y disciplina que de otra cosa, como todo en este mundo. Es vital tener claro que se trata de un periodo en el que la persona se dedica completamente a intereses personales, dejando a un lado sus responsabilidades laborales y/o académicas, con el fin de conocerse de verdad, al salir de su zona de confort, para enfrentarse a situaciones inesperadas y culturas diferentes, explica la Life Coach Rosa Mejía de Jiménez.

“Se generarán cambios drásticos en las ideas, creencias, forma de vida y conceptos. Será el inicio de una etapa de profunda transformación personal, un espacio para tomar decisiones y soltar apegos. Una gran oportunidad para hacer lo que se considere verdaderamente importante, donde se consigue la definición de valores y principios”.



La especialista pone de ejemplo la prestigiosa Universidad de Harvard, que anima a los estudiantes admitidos a aplazar la inscripción de su carrera por un “Gap Year”, ya que desde “The American Gap Association” se afirma que los estudiantes que se toman un año sabático no solo demuestran mejores resultados en sus expedientes académicos, sino que el 75% se declaran más felices con su vida y afrontan su futuro post-universitario con más optimismo.

En algún momento de la vida todos necesitamos esa pausa para arrancar con mayor fuerza y Mejía de Jiménez puntualiza que, esencialmente, si sientes que tu vida ha perdido la meta, el sentido o la pasión esta es una buena opción.

¿Qué debes y no debes hacer?

La primera recomendación de la coach es organizar las finanzas, luego practicar el desapego [sí, el difícil pero eficaz desprendimiento es parte vital de esta “terapia de vida”]. Rosa Mejía indica que deberás vender cosas, regalar otras, ya que no las utilizarás por ese período y aprender a ajustarte a un presupuesto. Es más que válido explorar esos lugares que siempre deseaste visitar, con la salvedad de que no lo estarás haciendo en modo vacaciones sino como aprendizaje de un estilo de vida diferente, con nuevas personas, actitud abierta para aprender y llenarte de experiencias, no para las redes sociales. Es suplir tu ser de experiencias únicas para ti, esas que serán maestras en ese camino de reencuentro personal.

“Vivir la experiencia de una cita de un año contigo mismo es para aprender a vivir el momento presente, una vida más simple, darte la oportunidad de profundizar en la espiritualidad, en tu mundo interior, una vivencia que te permitirá reinventarte y recibir las grandes lecciones y aprendizajes que el universo tiene para ti”.

Finanzas de un año sabático

Que la mala organización económica no te devuelva de tu reencuentro con tu propio yo, así que ¡ojo! a las siguientes 10 recomendaciones de Alejandro Fernández W., analista financiero, director del portal Argentarium.com y creador del primer comparador bancario RexiFinanzas.com.