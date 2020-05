$!12 respuestas para tus dudas sobre fertilidad

Al mismo tiempo, la universidad junto a First Response reveló que las latinas no saben lo suficiente sobre el tema y menos del 50% conversa con su doctor al respecto. En vista de esto, consultamos al ginecólogo-obstetra Juan B. Fuertes Piantini con preguntas cuyas respuestas todas deberíamos conocer.

1. ¿Cuál es la edad ideal para tener hijos? ¿Existe una edad límite? Según la edad biológica, que conlleva que la mujer ya ha llegado a una madurez completa en todos los sentidos (emocional, física y mental) y que fisiológicamente está en las mejores condiciones porque sus ovarios pueden tener el mejor funcionamiento y por ende la producción de óvulos es más saludable, la edad ideal para tener hijos es entre los 25-35 años. Luego de los 35 años comienza la decadencia en la fertilidad de la mujer teniendo un pico hacia los 37 años. Luego de los 40 años aumentan las posibilidades de tener bebés con malformaciones, la mujer también tiene una mayor incidencia en desarrollar hipertensión (presión alta en el embarazo), diabetes gestacional, entre otras patologías. A pesar de que la vida de la mujer ha cambiado en estos tiempos y que la búsqueda de embarazos y el deseo de tener una familia ha sido relegada a una edad un poco más avanzada en su vida, la edad biológica permanece igual.

2. ¿Cómo sé si mi cuerpo está listo para concebir? Luego de la menarquia o primera menstruación es posible que una mujer pueda quedar embarazada, los cambios que experimenta el cuerpo tras la pubertad van preparando a la mujer para la tarea de ser madre. Estos cambios, como ya hemos dicho, se han optimizado hacia los 25 años de edad. Esto no quiere decir que no están preparadas físicamente antes de esta edad, pero quizás los otros aspectos de su esfera no están preparados para este nuevo reto. Claro está, cada caso es digno de individualizar.

3. ¿Tener sexo con frecuencia aumenta la probabilidad de quedar embarazada? El ciclo menstrual y ovulatorio tiene sus picos y días fértiles, que son entre el 12 al 16vo día del ciclo, a partir del primer día de sangrado en mujeres que sean de ciclos regulares de aproximadamente 28 días. El tener relaciones sexuales con fines de quedar embarazada fuera de esas fechas es menos probable, al menos que la paciente tenga una variación en los días de su ovulación. Las parejas que están buscando un embarazo muchas veces se cargan con emociones y exigencias que aumentan los niveles de estrés y que disminuyen las posibilidades de tenerlo.